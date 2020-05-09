هرگونه تحریم جدید خلاف تعهدات داده شده به مردم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دومین سالروز خروج غیر قانونی و بدون دستاورد ایالات متحده آمریکا از برجام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نامه مهمی خطاب به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد توجه وی به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد را به برخی موضوعات مرتبط با خروج غیرقانونی ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و همچنین اعمال غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه آن دولت علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران که در تناقض روشن با تعهدات آن دولت ذیل حقوق بین الملل است، همچنین توجه شورای امنیت را به موضوعات مرتبط با نقض‌های فاحش، مکرر و مستمر منشور ملل متحد، علی الخصوص ماده ۲۵ توسط ایالات متحده که اعتبار و تمامیت سازمان ملل متحد را به مخاطره انداخته و صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند، جلب کرد.

وی در این نامه با اشاره به خروج یکجانبه و غیرقانونی ایالات متحده از برجام و خاتمه مشارکت آنان در برجام و اعمال مجدد تمامی تحریم‌هایی که وفق برجام رفع شده بود و «ناپایبندی اساسی» نسبت به برجام در تناقض آشکار با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد که خود آمریکا آن را ارائه کرده بود، تاکید کرد: سازمان ملل متحد می‌بایست فوراً به مسئولیت دولت ایالات متحده رسیدگی کرده و آن دولت را به دلیل تبعات اعمال متخلفانه اش که در تناقض آشکار با منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل قرار دارد، پاسخگو سازد. بی کیفرمانی ایالات متحده در این مورد و سایر موارد، به اعتبار سازمان ملل متحد به شدت لطمه خواهد زد.

وزیر امور خارجه اعمال غیرقانونی ایالات متحده در بی‌اعتنایی آشکار به حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد را تضعیف کننده اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و به مخاطره انداختن چندجانبه‌گرایی و نهادهای آن و حاکی از بازگشت به عصر فاجعه‌بار و شکست‌خورده یک‌جانبه‌گرایی دانست که باعث تشویق ناسازگاری و اعمال غیرقانونی می‌شود که همه آنها نشان دهنده تهدید واضح علیه صلح و امنیت بین المللی است.

ظریف در نامه خود آورده است: آمریکا به خصوص از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ تاکنون، بار دیگر به اقدامات قهرآمیز یکجانبه متوسل شده و نه تنها تعهدات خود وفق برجام را انجام نداده، بلکه در مسیر اجرای تعهدات سایر اعضای برجام و دول عضو ملل متحد به طور اساسی مانع‌تراشی کرده است.

وی تاکید کرد: خروج ایالات متحده از برجام و متعاقب آن اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه، جامع و یکجانبه خود علیه ایران می‌بایست به عنوان هشداری علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود.

وزیر امور خارجه نوشت: وقت آن رسیده که شورای امنیت و اعضای آن، اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف‌ها را تضمین نمایند و شورای امنیت به جای نظارت منفعلانه نسبت به تکرار چنین رویکردهای توهین آمیز ایالات متحده همراه با بی کیفرمانی مطلق، اعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی علیه مردم ایران که نقض منشور، قطعنامه ۲۲۳۱ و حقوق بین الملل است را قویاً محکوم نماید.

ظریف با ابراز اطمینان از اطلاع دبیر کل سازمان ملل از گزارش‌های پانزده گانه و پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد راستی آزمایی پایبندی کامل ایران به تعهداتش وفق برجام، آورده است: به منظور اثبات حسن نیت خود مایلم بار دیگر اعلام نمایم جمهوری اسلامی ایران به همکاری کامل و موثر خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد.

وی در این نامه بعد از بیان ویژگی‌های اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تاکید کرد: بیانیه‌های مقامات آمریکایی مبنی بر قصد آنها برای اقدام علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بسیار نگران‌کننده است و ممکن است اوضاع را به شرایط غیرقابل‌کنترل بکشاند و هرگونه اقدام علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برخلاف این چارچوب، پیامدهای جدی برای دوام و پایداری شرایط توافق‌شده به همراه خواهد داشت.

رئیس دستگاه دیپلماسی با استناد به تصریح نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران به همتایان خود در قالب ۱+۴ (۸ مه ۲۰۱۹) مبنی بر اینکه هرگونه تحریم یا محدودیت جدید توسط شورای امنیت خلاف تعهدات اساسی داده شده به مردم ایران است، تاکید کرد: در چنین سناریویی، گزینه‌های ایران، همانطور که قبلاً به اعضای باقیمانده در برجام اطلاع داده شده، قاطع خواهد بود و همه مسئولیت آن بر عهده ایالات متحده و هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایالات متحده کمک کرده و یا تلویحاً در قبال رفتار غیرقانونی اش سکوت نماید.