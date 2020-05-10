محمودرضا افلاکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات مبارزه با بیماری‌های مزارع گندم و جو در سال زراعی جاری در سطح ۹۷۷ هکتار آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بیماری‌ها یکی دیگر از عوامل کاهنده عملکرد محصولات کشاورزی هستند که باید در جهت کنترل آنها مبارزه مؤثر و به موقع انجام گردد.

مدیر حفظ نباتات استان اصفهان بیان داشت: تا تاریخ منتهی به هجدهم اردیبهشت سال جاری، در کل استان در سطح ۴۳۴ هکتار از مزارع گندم و جو علیه بیماری زنگ زرد و در سطح ۲۶۲ هکتار علیه بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی و در سطح ۲۸۰ هکتار از مزارع جو استان علیه بیماری‌های لکه برگی و در سطح ۱ هکتار علیه بیماری سفیدک سطحی در مزارع گندم استان با استفاده از قارچ کش‌های اختصاصی مبارزه شیمیایی انجام شده و این روند ادامه دارد.

مبارزه با یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های غلات

افلاکی با توضیح اینکه زنگ زرد یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های غلات در ایران است، تصریح کرد: زنگ زرد گندم در بهار، معمولاً زودتر از سایر زنگ‌های غلات ظاهر می‌شود.

وی اضافه کرد: کنترل صحیح و اصولی علف‌های هرز خانواده گندمیان، به ویژه علف‌های هرزی که به عنوان منابع اولیه آلودگی و میزبان‌های تابستان گذران و زمستان گذران عامل بیماری شناخته شده‌اند، نقش مهمی در کاهش زنگ زرد خواهد داشت. همچنین بهینه سازی مسائل تغذیه‌ای گیاه گندم و جو نیز می‌تواند در کنترل بیماری مؤثر واقع گردد.

مدیر حفظ نباتات استان اصفهان تاکید کرد: به طور کلی اعمال مدیریت مزرعه نه تنها در کنترل این بیماری، بلکه در مورد سایر بیماری‌های مهم گندم و جو نیز دارای اهمیت ویژه ای است.