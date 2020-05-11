به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «فوربز» در گزارشی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای، از تشدید فعالیت نیروی دریایی چین در اقیانوس هند و خاورمیانه خبر داد و گفت این کشور در حال توسعه پایگاه دریایی جیبوتی واقع در شاخ آفریقا است.

در حالی که کار ساخت اسکله قبلی پایان یافته و می‌تواند پذیرای رزم‌ناوهای چینی باشد؛ تصاویر ماهواره‌ای حاکی از ادامه حفاری برای ساخت سازه‌ای است که گمان می‌رود به دومین اسکله بزرگ این پایگاه بدل خواهد شد.

پایگاه جیبوتی که نخستین پایگاه خارجی چین است در سال ۲۰۱۷ افتتاح شد حال آنکه کار ساخت اسکله‌ها و سکوهای دریایی همچنان ادامه دارد.

کار ساخت اسکله نخست به طول تقریبی ۳۴۱ متر، اواخر سال میلادی ۲۰۱۹ به پایان رسید و با توجه به ابعادی که دارد می‌تواند پذیرای ناو هواپیمابر جدید چین، شناورهای تهاجمی و رزم‌ناوهای بزرگ باشد. حتی می‌تواند در صورت لزوم ۴ زیردریایی هسته‌ای چین را نیز میزبانی کند. اما این اسکله به تنهایی برای پوشش دادن قوای دریایی چین کافی نیست و به همین دلیل، توسعه پایگاه جیبوتی امری عجیب تلقی نمی‌شود.

جیبوتی بندری راهبردی در ورودی دریای سرخ با دسترسی آسان به دریای عرب، خلیج فارس و اقیانوس هند است و نقشی عمده در حفاظت از محموله‌های تجاری و عملیات علیه دزدهای دریایی ایفا می‌کند.

در این میان، یکی از دلایل نگرانی طرفین غربی، نزدیکی بیش از حد پایگاه چین به سازه‌های نظامی آنها است که تنها ۱۱ کیلومتر با پایگاه «کمپ لمونیر» آمریکا و کمتر از ۸ کیلومتر با اسکله اصلی جیبوتی که پذیرای ناوهای آمریکایی است فاصله دارد.

هنوز مشخص نیست که چین از پایگاه جیبوتی چه استفاده‌هایی خواهد کرد اما سرمایه‌گذاری در آن چشمگیر است. همزمان تحلیل‌ها حاکی از آن است که چین در تحول راهبرد دریایی خود به میزبانی پاکستان و میانمار نیز برای پایگاه‌های نظامی آتی، امید دارد.