صادرات بیش از ۵۰ میلیون دلاری صنایع دستی از مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: بر اساس آمار اداره کل صادرات صنایع دستی وزارت، محصولات مختلف صنایع دستی به ارزش ۵۰ میلیون و شصت و یک هزار دلار از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است که گلیم نقش برجسته مهمترین اقلام صادراتی به این کشور بوده است.
وی با بیان اینکه صنایع دستی استان دارای قابلیتهای ممتازی برای صادرات است، افزود: در میان اقلام صادر شده گلیم، چوب و مشتقات آن، سفال، سرامیک، شیشههای سنتی، زیلو سنتی، مس و مشتقات آن، جاجیم، حصیر و نمد بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص دادند.
شنبه زاده ادامه داد: گلیم نقش برجسته مهمترین و شاخص ترین صنعت دستی و بومی استان ایلام است که با توجه به شاخصهایی از جمله پیشینه و تعداد بالای افراد شاغل در این صنعت، با برند ملی گلیم نقش برجسته معرفی شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام تصریح کرد: گلیم نقش برجسته در سال ۶۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و بخش عمدهای از صادرات صنایع دستی استان را نیز به خود اختصاص داده است.
شنبه زاده خاطرنشان کرد: هماکنون بیش از ۱۲۰ کارگاه با حضور بیش از ده هزار صنعتگر و با ۳۳ رشته صنایع دستی در استان ایلام فعالیت دارند که بخش مهمی از نیروهای جویای کار به صورت مستقیم وغیر مستقیم در این حوزه فعالیت میکنند.
نظر شما