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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۱

مقامات رسمی آمریکا اعلام کردند

شیوع یک بیماری جدید و کشنده‌ ناشی از کرونا در میان کودکان

شیوع یک بیماری جدید و کشنده‌ ناشی از کرونا در میان کودکان

مسئولین رسمی شهر نیویورک از شیوع یک بیماری جدید و کشنده به نام «کاوازاکی» میان نوزادان و کودکان خبر داده و آن را از عوارض بیماری کووید ۱۹ خوانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه ان بی سی، مسئولین رسمی شهر نیویورک از شیوع یک بیماری جدید به نام «کاوازاکی» میان نوزادان، کودکان و نوجوانان این کشور خبر داده‌اند. گفته می‌شود این بیماری از عوارض بیماری کرونا است و از یک هفته پیش تاکنون در حال انتشار در سطح آمریکا است.

تاکنون ۵ کودک بر اثر بیماری کاوازاکی جان باخته و ۹۳ کودک مبتلا به آن نیز شناسایی شده‌اند.

آندره کومو فرماندار نیویورک درباره این بیماری گفته است: تمامی کودکان مبتلا به بیماری کاوازاکی یا به ویروس کووید ۱۹ مبتلا بوده یا آنتی‌ویروس آن را در بدن خود داشته‌اند اما هیچکدام به دلیل بروز علائم کرونا به بیمارستان مراجعه نکرده و تمامی آنها به دلیل علائم کاوازاکی در بیمارستان بستری شده‌اند.

به گفته پزشکان، این بیماری کشنده با تأثیرگذاری بر روی رگ‌های خونی باعث تورم دست و پا، قرمزی چشم‌ها و لب‌ها و تب در کودکان می‌شود. یکی دیگر از عوارض کاوازاکی تأثیر بر روی رگ‌های قلبی، افزایش احتمال لختگی خون و همچنین آسیب به قلب است.

شیوع این بیماری منجر به نگرانی والدین آمریکایی همچنین مقامات رسمی این کشور شده است.

با توجه به سرعت شیوع این بیماری که گفته می‌شود از عوارض ویروس کرونا است؛ ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلیس نیز از شیوع این بیماری در کشورهای خود خبر داده‌اند.

مقامات بهداشتی انگلیس از افزایش شمار کودکان مبتلا به کووید ۱۹ و دارای علائم بیماری کاوازاکی خبر داده و اعلام کرده است که اغلب این کودکان دارای علائم مشترکی ازجمله درد شکم، علائم گوارشی و التهابات رگ‌های قلبی هستند.

کد مطلب 4923558
ساناز باقری راد

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    نظرات

    • سید AE ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      0 0
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      از ورود امریکایی ها و ایرانی هایی که امریکا و کشورهای مبتلا بودن جلوگیری کنید به مصیبت تازه ای گرفتارمون نکنید دولت بی تدبیری ها
    • IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      2 0
      پاسخ
      خداااااایا خودت به همه ی بچه های ایران زمین رحم کن.
    • Parinaz IR ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      چقدر دردناک و وحشتناک
    • DE ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      یه چیزی ساختن که بالاخره هر جور شده بکشه با کرونا نشد جور دیگه دست پخت چین
    • مهرشاد IR ۰۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      جناب وزیرمحترم بهداشت خواهشاً شدیداً ورودیهای کشور کنترل کنید، کالاهای وارداتی را شدیدا گندزدایی کنید، هرکس مزاحم و مخالف و سد کار شماست علنی به مردم بگویید،
    • IR ۰۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      تروخدا مسئولین به فکر باشن مدارس رو تو مناطق سفید هم باز نکنن مطمئن باشید بچه های ابتدایی به خاطر همکلاسیهاشون و بازی هم که شده مدرسه میان ,اونوقت دوباره تعداد بیماران افزایش پیدا میکنه
    • ستایش IR ۰۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      واقعا آدم وحشت میکنه باید مراقب باشیم کرونا کم بود اینم اضافه شد
    • IR ۰۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 1
      پاسخ
      کرونا هم بود این هم بهشون اضافه شد
    • ناشناس IR ۰۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 1
      پاسخ
      اگه بخواد اینجوری پیش بره ملت یکی یکی از بین میرن چرا واقعا نمیدونم خدا رحم کنه به مردم
    • مانی IR ۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      آیا این بیماری هم واگیردار است
      • ارسلان طاهری IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
        0 0
        واگیرنداره
    • سحر IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خدا یا تو رو خدا همه ی بچه های دنیا بی گناه ترین آدمای رو کره ی خاکی را رحم کن .آمین.
    • علی AE ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خدا به ما رحم کنه
    • پیمان RO ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      فقط همین کم بود
    • Hesam IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      وای همین کم بود به خدا
    • AE ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      یا امام علی
    • fff IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      3 0
      پاسخ
      واییی خدا یا خودت صبر بده
    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      یا خدا همین کم بود
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      پروازها را لغو کنید تا دیگه کاوازاکی وارد نشه بعد کنید خودش اومده
    • سیدمهرادهاشمی IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      تروقران یکم مراعات کنیم تادیگه این بیماری توی ایران نیاد نگران بچه هامون هستیم
    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      لعنت به هر کسی که این کارو با مردم دنیا کرد
    • ناشناس IR ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      خدایا خودت کمک کن
    • محمد IR ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      این مریضی داخل ایران هم شیوع پیدا میکنه
    • IR ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام کاوازاکی بیماری جدیدی نیست پسر من ۱۱ سال پیش به این بیماری مبتلا شده بود. ربطی به کرونا نداره.
    • المیرا IR ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت به بچه های معصوم رحم کن
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 1
      پاسخ
      خدایا رحمی کن به مردم و شر این بیماریها رو از سر بشریت بردا
    • IR ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 1
      پاسخ
      دیگه آخر زمان سر رسیده انشاالاه ظهور امام زمان را شاهد باشیم
    • خدا IR ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      برباعث وبانی این بیماری که ترکیه وچین واسپانیا و... هستند لعنت آسمانی وعذاب آسمانی در این شبهای قدر نصیب آنها می شود....
    • DE ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام قند ادرین همون هوای گرم...بستان مادرش ...در هم ریختگی روده... بچه هیچ کارش نیست دارو ی در مان تست الکل .. درمان روفلکس روده...
    • پریسا US ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      بیماری کاوازاکی که قبلا هم بود.جدید نیست!!! یه سرچ کوچولو بکنید بعد داستان سرایی بکنید هر چند آمریکا و اروپا خیلی عقب مونده و بدبخت تر از ما هستن ولی توروخدا یکم تحقیق کنید و بنویسین اجرکم الی الله
    • IR ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      فثط میتونم تاسف بخورم ما شاید با دولت آمریکا مشکل داشته باشیم ولی دیگه با مردمان بی گناه آنها مشکل نداریم
    • فاطمه IR ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      من ۴ ۵ سالم ک بود کاوازاکی گرفتم اون موقع هیچ دکتری نمیتونست تشخیص بده ک چیه اگه دیر میفهمیدن عفونت ب قلبم میزدو میمردم
    • IR ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خدا هیچ پدر و مادری رو با بیماری بچه ش امتحان نکنه.
    • مشدی IR ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
      0 1
      پاسخ
      خدایا خودت رحم کن
    • احیا IR ۰۴:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      آقا جان منتظر ظهور هستیم بسه دیگه
    • حسین مهی نوری IR ۰۶:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام "تشکرارزحمات شما.سوال داشتم مبانگین سنی بیماری کاوازاکی رومیخواستم بپرسم.ممنون
    • عسل IR ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      راسته واقعا؟؟؟
    • IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام ایران نبایدبزاره کسی ازبیرون به داخل کشوربیادازهمین الان بایدپیشگیری شروع کنه
    • حیدری AE ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خدایامیدونم ماهاازکرونا عبرت نگرفتیم و به همون گناه های قبل ادامه دادیم اما تورو به علی اصغر (ع) قسمت میدم با بچه هامون کاری نداشته باش.😭😭😭😭😭😭😭😭
    • Zahra IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      فقط اینو کم داشتیم
    • م IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
      0 0
      پاسخ
      همینو کم داشتیم

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