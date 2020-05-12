شیوع یک بیماری جدید و کشنده‌ ناشی از کرونا در میان کودکان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه ان بی سی، مسئولین رسمی شهر نیویورک از شیوع یک بیماری جدید به نام «کاوازاکی» میان نوزادان، کودکان و نوجوانان این کشور خبر داده‌اند. گفته می‌شود این بیماری از عوارض بیماری کرونا است و از یک هفته پیش تاکنون در حال انتشار در سطح آمریکا است.

تاکنون ۵ کودک بر اثر بیماری کاوازاکی جان باخته و ۹۳ کودک مبتلا به آن نیز شناسایی شده‌اند.

آندره کومو فرماندار نیویورک درباره این بیماری گفته است: تمامی کودکان مبتلا به بیماری کاوازاکی یا به ویروس کووید ۱۹ مبتلا بوده یا آنتی‌ویروس آن را در بدن خود داشته‌اند اما هیچکدام به دلیل بروز علائم کرونا به بیمارستان مراجعه نکرده و تمامی آنها به دلیل علائم کاوازاکی در بیمارستان بستری شده‌اند.

به گفته پزشکان، این بیماری کشنده با تأثیرگذاری بر روی رگ‌های خونی باعث تورم دست و پا، قرمزی چشم‌ها و لب‌ها و تب در کودکان می‌شود. یکی دیگر از عوارض کاوازاکی تأثیر بر روی رگ‌های قلبی، افزایش احتمال لختگی خون و همچنین آسیب به قلب است.

شیوع این بیماری منجر به نگرانی والدین آمریکایی همچنین مقامات رسمی این کشور شده است.

با توجه به سرعت شیوع این بیماری که گفته می‌شود از عوارض ویروس کرونا است؛ ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلیس نیز از شیوع این بیماری در کشورهای خود خبر داده‌اند.

مقامات بهداشتی انگلیس از افزایش شمار کودکان مبتلا به کووید ۱۹ و دارای علائم بیماری کاوازاکی خبر داده و اعلام کرده است که اغلب این کودکان دارای علائم مشترکی ازجمله درد شکم، علائم گوارشی و التهابات رگ‌های قلبی هستند.