فریبا خطابخش در گفتگو با خبرنگار مهر با مقایسه آماری گردشگران سال گذشته با امسال در مجموعه میدان امام خمینی (ره) به تأثیرات شیوع کرونا بر این مجموعه اشاره کرد و اظهار داشت: از اول فروردین ماه تا سی ام اردیبهشتِ سال گذشته، ۲۸۱ هزار و ۹۴۱ گردشگر داخلی از این مجموعه بازدید کردند.

وی افزود: بالغ بر ۷۲ هزار و ۲۵۸ گردشگر خارجی هم در بازه زمانی دو ماه ابتدای سال گذشته از مجموعه میدان امام خمینی (ره) دیدن کردند.

مجموعه میدان امام (ره) از بازدید ۳۵۷ هزار نفری تا سکوت مطلق گردشگری

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام خمینی (ره) با اشاره به توزیع یک هزار و ۵۰۳ بلیت رایگان و یک هزار و ۹۳۴ بلیت نیم بها تصریح کرد: از ابتدای فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه سال گذشته، ۳۵۷ هزار و ۶۳۶ نفر از کل مجموعه میدان امام خمینی (ره) بازدید کردند که در سال جاری با شیوع بیماری کرونا، این مجموعه تعطیل شد.

خطابخش با اشاره به بازگشایی مجموعه میدان نقش جهان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله گذاری فیزیکی و پذیرش محدود گردشگران با زمان بندی مشخص از امروز، گفت: در دو ماه ابتدای سال گذشته، ۳۵۷ هزار و ۶۳۶ نفر از مجموعه میدان امام خمینی (ره) بازدید کردند که بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد به همراه داشت.

ضرر اقتصادی مغازه داران در میدان نقش جهان

وی بیان داشت :۵۰۳ باب مغازه اعم از صنایع دستی و سوغات اصفهان هم در مجموعه میدان نقش جهان فعال هستند که با شیوع کرونا متحمل ضرر اقتصادی هنگفتی شدند.