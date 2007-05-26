به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک نظرسنجی که به طور مشترک از سوی شبکه تلویزیونی "سی‌بی‌اس" و روزنامه "نیویورک تایمز" انجام گرفت، نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا با اشتباه خواندن حمله نظامی کشورشان به عراق در مارس ‪ ،۲۰۰۳‬نسبت به آینده جنگ در عراق بدبین هستند.

بر اساس این نظر سنجی، حدود ‪ ۷۶‬درصد از پرسش‌ شوندگان معتقدند که روند جنگ در عراق اشتباه است و ‪ ۴۷‬درصد هم می‌گویند ادامه این جنگ پیامدهایی بسیار منفی برای آمریکا به همراه خواهد داشت.

‪۶۱‬درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که آمریکا نیازمند چنین جنگی نبوده و تنها ‪۳۵‬درصد جنگ را یک اقدام مثبت از سوی کشورشان می‌دانند.

همین نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها ‪ ۲۰‬درصد از آمریکاییان معتقدند افزایش شمار سربازان آمریکایی در عراق می‌تواند در تغییر روند جنگ موثر باشد و حدود ‪ ۷۲‬درصد هم می‌گویند که کشورشان در عراق "راه خطا" را در پیش گرفته که این رقم در قیاس با نتایج نظرسنجی‌های قبلی، بی‌سابقه بوده است.

از هر ده شهروند آمریکایی شش نفر خواستار تعیین جدول زمانی برای عقب نشینی نیروهای کشورشان از عراق شدند.

این نظرسنجی نیز همچون نظرسنجی‌های قبل، محبوبیت بوش را همچنان در پایین‌تر سطح نشان می‌دهد و تنها ‪ ۳۰‬درصد از مردم آمریکا سیاست او را تایید می‌کنند.

این نظرسنجی در حد فاصل ‪ ۱۸‬تا‪ ۲۳‬ماه مه ( 28 اردیبهشت تا 2 خرداد ) انجام شده است.