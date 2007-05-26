به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک نظرسنجی که به طور مشترک از سوی شبکه تلویزیونی "سیبیاس" و روزنامه "نیویورک تایمز" انجام گرفت، نشان میدهد اکثریت مردم آمریکا با اشتباه خواندن حمله نظامی کشورشان به عراق در مارس ،۲۰۰۳نسبت به آینده جنگ در عراق بدبین هستند.
بر اساس این نظر سنجی، حدود ۷۶درصد از پرسش شوندگان معتقدند که روند جنگ در عراق اشتباه است و ۴۷درصد هم میگویند ادامه این جنگ پیامدهایی بسیار منفی برای آمریکا به همراه خواهد داشت.
۶۱درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی معتقدند که آمریکا نیازمند چنین جنگی نبوده و تنها ۳۵درصد جنگ را یک اقدام مثبت از سوی کشورشان میدانند.
همین نظرسنجی نشان میدهد که تنها ۲۰درصد از آمریکاییان معتقدند افزایش شمار سربازان آمریکایی در عراق میتواند در تغییر روند جنگ موثر باشد و حدود ۷۲درصد هم میگویند که کشورشان در عراق "راه خطا" را در پیش گرفته که این رقم در قیاس با نتایج نظرسنجیهای قبلی، بیسابقه بوده است.
از هر ده شهروند آمریکایی شش نفر خواستار تعیین جدول زمانی برای عقب نشینی نیروهای کشورشان از عراق شدند.
این نظرسنجی نیز همچون نظرسنجیهای قبل، محبوبیت بوش را همچنان در پایینتر سطح نشان میدهد و تنها ۳۰درصد از مردم آمریکا سیاست او را تایید میکنند.
این نظرسنجی در حد فاصل ۱۸تا ۲۳ماه مه ( 28 اردیبهشت تا 2 خرداد ) انجام شده است.
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