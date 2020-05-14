افزایش ۲۲ درصدی برخورد با تخلفات رانندگی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فضل الله شیری اظهار داشت: سال گذشته اعمال قانون افراد متخلف ۳۸ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است.

وی افزود: در سال ۹۸ برخورد با تخلفات حادثه ساز ۲۲ درصد، تخلفات ساکن ۳۳ درصد، توقیف خودرو ۲ درصد و توقیف موتورسیکلت نیز ۷ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین سال گذشته برخورد با مسافربرهای شخصی ۵۷ درصد، برخورد با تخلفات کامیون‌ها ۳۰ درصد، تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی ۵۰ درصد نسبت به سال قبل از آن با افزایش مواجه بوده است.

این مقام انتظامی همچنین از افزایش ۶ درصدی برخورد با جرم عدم استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران، افزایش ۵ درصدی اعزام به محاکم قضائی برای افراد فاقد گواهینامه، افزایش ۲۰ درصدی عدم استفاده از کمربند ایمنی و افزایش ۲۲ درصدی صدور برگ جریمه خبر داد.

وی در پایان گفت: سال گذشته یک هزار و ۹۵۲ دستگاه خودرو و یک هزار و ۶۱۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف توسط مأموران پلیس راهور توقیف شدند.