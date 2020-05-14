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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۸:۳۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان:

۲۰۰ هزار عدد ماسک در مدارس استان زنجان مورد نیاز است

۲۰۰ هزار عدد ماسک در مدارس استان زنجان مورد نیاز است

زنجان-مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان،گفت: با حضور دانش‌آموزان ۲۰۰ هزار ماسک و دستکش بر نیاز استان افزوده خواهد شد که امیدواریم بازار بتواند در خرداد ماه این موارد را تامین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رفیعی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه بازگشایی مدارس در استان زنجان براساس الزاماتی خواهد بود، گفت: در بازگشایی مدارس اجباری به حضور دانش آموزان در مدارس نیست.

وی اظهار کرد: حضور معلمان و دبیران در مدارس الزامی است و باید معلمان نسبت به رفع اشکال دانش آموزان به مدت دو ساعت فعالیت لازم را داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، با بیان اینکه حضور تعداد دانش آموزان در مدارس باید با هماهنگی مدیر مدرسه باشد، گفت: تعدادی از دانش آموزانی که امکانات آموزشی لازم در فضای مجازی را نداشتند و بستر آموزش فراهم نبود بایددر کلاس حضور داشته باشند.

رفیعی تاکید کرد: مدیران مدارس باید از هر گونه اجتماعات جلوگیری شود و تعداد معدودی از دانش اموزان که مشکل درسی دارند باید در کلاس حاضر شوند.

وی افزود: دانش آموزان باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و داشتن ماسک و دستکش در مدارس حضور داشته باشند و تا پایان این شرایط والدین با مدیران مدرسه همکاری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، ابراز کرد: حضور دانش آموزان تا پایه یازدهم غیر حضوری است و تنها امتحانات پایه دوازدهم نهایی و حضوری برگزار می شود.

رفیعی افزود: بیش از ۱۳ هزار پرسنل آموزش و پرورش تا ۲۲ خردادماه در مدارس حضور خواهند داشت و امتحانات نهایی را برگزار خواهند کرد که در این میان باید ماسک و دستکش در اختیار مدارس قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برای برگزاری امتحانات دانش آموزان در مقطع نهایی بیش از ۲۰۰ هزار ماسک و دستکش نیاز است که باید ارگان‌های مربوطه همکاری لازم را در تهیه این تعداد اقلام بهداشتی داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، گفت: گند زایی بیش از ۸۰ مدرسه در شهر زنجان انجام شده وتمام مدارس استان تا روز شنبه ضد عفونی می‌شود.

کد مطلب 4925547

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