توصیه به زوجین در روزهای قرنطینه/شرط عبور از آسیب های کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان سپاهمنصور، در پاسخ به این سوال پر تکرار مردم در سامانه ۴۰۳۰ ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و وزارت بهداشت، مبنی بر افزایش اضطراب و تأثیر آن بر بالا رفتن آمار نگرانکننده خشونت علیه زنان در دوران کرونا ویروس، افزود: کرونا پدیده و چالش جهانی است و از آنجا که خانواده یک واحد اجتماعی محسوب میشود باید چالشهایی که شیوع این بیماری به خصوص در شرایط قرنطینه در خانواده و روابط همسران ایجاد میکند، مورد بحث و بررسی و توجه بیشتری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه از دوره کرونا ویروس میتوانیم برای رفع مشکلات، تنشها و حتی تحکیم روابط همسران و افزایش صمیمیت زناشویی استفاده کنیم، ادامه داد: اگرچه قرنطینه عامل اصلی ایجاد تنشها و اختلافات زناشویی به شمار نمیآید، اما به طور طبیعی وقتی همسران مدت زیادی در خانه میمانند باعث ایجاد اختلاف نظرها و تنشهایی میان آنها میشود.
معاون دانشکده روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه میتوانیم برای ارتقا و تحکیم روابط زناشویی و خانوادگی فرصتهایی فراهم کنیم، تصریح کرد: اگرچه روشهایی برای ایجاد روحیه آرامتر میان همسران و تحکیم روابط وجود دارد اما نمیتوان یک روش خاص و یکسان را برای همه خانوادهها در نظر گرفت.
سپاه منصور یادآور شد: با توجه به شناختی که همسران درباره اختلافنظرهای خود درباره امور مختلف دارند، میتوانند بهراحتی در تمامی موارد بهخصوص در موارد مورد اختلاف به مشورت با هم بپردازند.
وی با بیان اینکه داشتن یک برنامهریزی روزانه بهخصوص در شرایط قرنطینه از عواملی است که باید حتماً مدنظر قرار گیرد، گفت: مشارکت در امور خانه یکی از توصیههایی که در این برنامهریزی بهتر است گنجانده شود.
معاون دانشکده روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ادامه داد: مشارکت در کارهای خانه علاوه بر اینکه خستگی یک فرد در خانواده را از بین ببرد، میتواند در ایجاد همدلی و افزایش صمیمیت بین همسران کمک کند.
سپاه منصور با تاکید بر اینکه پرهیز از جر و بحث یکی از عواملی است که میتواند در روابط همسران بسیار کمککننده باشد، اظهار داشت: با دعوا نه تنها مشکلی حل نمیشود، بلکه باعث افزایش اختلافها و تنشها هم میشود.
وی تاکید کرد: تشکر و قدردانی از عوامل مهمی است که میتواند در روابط زناشویی بسیار کمک کننده باشد. معتقدم همسران میتوانند با رعایت حال یکدیگر این شرایط بحرانی را با آرامش بیشتری پشتسر بگذارند.
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