وضعیت فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در خصوص اصلاح و ترمیم فوری وضعیت خیابان‌ها و فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل دستورات لازم در این زمینه صادر شد.

وی در خصوص این موضوع و با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی و تولید و اشتغال خاطر نشان کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری به ویژه در سالیان گذشته و نامگذاری عناوین سال‌ها در ارتباط با مباحث موضوعات اقتصادی از جمله نامگذاری سال ۹۸ به نام سال حمایت از رونق تولید و سال ۹۹ تحت عنوان سال جهش تولید، لزوم توجه مسئولین به این موضوع را دو چندان نموده است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه بر لزوم اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات حمایتی، تسهیلی و تشویقی لازم توسط مسئولین در راستای سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در استان تاکید کرد و گفت: ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال برای به حرکت در آوردن چرخه تولید موجب دلگرمی و تشویق در امر سرمایه‌گذاری در استان خواهد بود.

عتباتی همچنین به دادستان مرکز استان و دادستان نمین مأموریت داد در راستای حمایت از واحدهای صنعتی در سال جهش تولید موضوع را مستمراً و به صورت ویژه تعقیب کند.