به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی امروز دوشنبه در کار گروه تنظیم بازار که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته موفقیتهای خوبی در رابطه با موضوعات تنظیم بازار به دست آوردیم اما کافی نیست چراکه حفظ این موفقیتها مشکل تر از به دست آوردن آنهاست.
معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه افزود: معیشت و حفظ سبد مردم از نظر حجم برای ما مهم است با توجه به اینکه قدرت خرید روز به روز کمتر میشود باید مدیریت کنیم تا این قدرت خرید بیش از این کم نشود.
وی خاطر نشان کرد: برای اینکه جایگاه ما در بین استانهای کشور جایگاه خوبی باشد و مردم دچار تنش نشوند باید نسبت به تقویت توان تولید و تقویت شبکههای توزیع و افزایش بازرسیها و نظارتها توجه بیشتری داشته باشیم.
حاتمی گفت: هرچه بتوانیم توان تولیدی را بالا ببریم قدرت مانوری زیادی در بین کشور خواهیم داشت.
این مسئول ادامه داد: زیبنده نیست دولت در قیمتگذاری دخالت کنند لذا تا حد ممکن باید سعی کنیم کمترین دخالت را داشته باشیم تا انگیزه برای تولید بالا برود و اگر به این امر توجه نداشته باشیم و مراقبت نکنیم واحدها از چرخه تولید به واحد راکد می رسند.
وی بیان داشت: در سالی که مزین به نام جهش تولید است باید با رصدهای مداوم نگذاریم تولید دچار اخلال شود.
معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه اذعان داشت: در بحث تقویت تولید و خدمات تولید باید تلاش کنیم زیرساخت کشتارگاهها را تقویت کنیم چرا که در غیر این صورت ممکن است دچار اختلال شویم.
این مسئول ادامه داد: برای استانی که روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن مرغ میتواند تولید کند تونل انجماد ۲۰ تنی بسیار ضعیف است و نیاز به تقویت دارد لذا باید تا پایان امسال این معضل حل و فصل شود.
۱۵۰ هزار تن نیاز سردخانهای جدید داریم
وی با بیان اینکه در استان کرمانشاه ۱۵۰ هزار تننیاز سردخانهای جدید داریم، گفت: حاضریم از سرمایه گذاران در خصوص احداث سردخانه با پرداخت وام و تسهیلات حمایت کنیم.
حاتمی خاطر نشان کرد: نیاز استان در خصوص زیرساخت ذخیره سازی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن است که در حال حاضر فقط ۵۰ هزار تن زیر ساخت ذخیره سازی داریم به همین خاطر هنگام برداشت کشاورز متضرر میشود و در نیمه سال خریدار با افزایش قیمت مواجه نی شود.
وی تاکید کرد: بر همین اساس هر گونه بنای زیرساخت سردخانه را حمایت خواهیم کرد چرا که این بحث برای ما بسیار با اهمیت است.
معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۰ فروشگاه زنجیرهای به ظرفیت استان اضافه شد، اظهار داشت: فروشگاهها ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش مکانیزه و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) و همچنین نصب برچسب قیمت هستند.
این مسئول خاطر نشان کرد: در بالا رفتن نرخ تورم در استان عوامل مختلفی مؤثر است که یکی از مهمترین آنها رستوران دارها هستند.
وی افزود: رستوران دارها با افزایش قیمتها به صنعت گردشگری نیز ضربه وارد میکنند و میتوانند با کاهش ۱۰ درصدی قیمتها هم در کاهش نرخ تورم مؤثر باشند و هم به جذب گردشگر کمک کنند.
حاتمی گفت: افزایش قیمت میوه و تره بار نیز بر وضعیت تورم استان اثرات منفی به جای میگذارد، همانطور که سال قبل نیز در این خصوص بحث شد میتوان با ایجاد میادین میوه و تره بار بر این افزایش تورم تأثیر گذاشت.
معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه گفت: تعداد ۸ میدان میوه و تره بار در مناطق مختلف شهرداری چیزی شبیه مدل بازارهای تهران میتواند در حل این مشکل مؤثر باشد که سال گذشته مصوب شد اما هنوز اجرایی نشده است.
نظر شما