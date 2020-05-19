اثری تازه از حمید گروگان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان اثری تازه از حمید گروگان را با عنوان «یک شغل نان و آبدار» منتشر کرد که برای مخاطب گروه کودک و نوجوان نوشته شده است.
این اثر داستانی است اجتماعی درباره آرزوها و خیالها. پسر جوان قهرمان این داستان، مزرعهای دارد و مرغ و خروس و بز و گربهای و سگی که مراقب آنهاست. ولی بعد از شنیدن توصیف مردم از روستای آنسوی رودخانه، در جستجوی «یک شغل نان و آبدار» خانه و کاشانه خود را رها میکند و به جستجوی بخت و اقبال خود برمیآید.
حمید گروگان، نویسنده نام آشنا و باتجربه این اثر در داستان «یک شغل نانآبدار» با ایجاد گرههای داستانی، مخاطب خود را با سوالهای متعددی مواجه میکند و منطق و احساس او را بهطور یکسان، درگیر سوژه خود میکند.
گروگان در این کتاب به دنبال خلق موقعیتهایی است که در کنار تحریک احساسات و تخیلات مخاطب باب گفتگو و فلسفهورزی را برای او باز میکند.
پرسشها و موقعیتهای ایجاد شده در «یک شغل نان و آبدار» به شدت به زندگی امروز قشر جوان جامعه ایران شباهت دارد و نمایشی است نمادین از زندگیهایی که در جستجوی رفاه بیشتر به رنج غربت کشیده شدهاند. شجاعت قهرمان اثر در بخش پایانی و غافلگیری جالبی که نویسنده در همان قسمت تهیه دیده است نیز بهنوعی به سیر و سلوک درونی قهرمان پایان میبخشد و باعث میشود تا مخاطب نیز نفس راحتی بکشد و با آسودگی خیال، کتاب را ببندد.
این کتاب در بیست و هشت صفحه و با قطع خشتی منتشر شده است.
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