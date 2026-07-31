به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی پیشنویس آییننامه تنظیم بازار لبنیات ایران با حضور سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مسئولان معاونت برنامهریزی و اقتصادی، نمایندگان انجمن صنایع لبنی ایران، مدیران و کارشناسان دستگاههای ذیربط و جمعی از مدعوین، هفتم مرداد ۱۴۰۵ سالن جلسات معاونت توسعه بازرگانی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، نمایندگان انجمن صنایع لبنی ایران ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین پیشنویس آییننامه، اهداف، ضرورتها و مهمترین محورهای این پیشنهاد را تشریح و بر لزوم ایجاد سازوکاری منسجم برای ساماندهی بازار، تقویت تولید، توسعه صادرات و ارتقای هماهنگی میان بخشهای مختلف صنعت لبنیات تأکید کردند.
در ادامه، حاضران در جلسه دیدگاهها، پیشنهادها و ملاحظات کارشناسی خود را درباره ابعاد مختلف این پیشنویس مطرح کرده و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در تدوین نهایی این آییننامه تأکید کردند.
در ادامه، حاضران در جلسه دیدگاهها، پیشنهادها و ملاحظات کارشناسی خود را درباره ابعاد مختلف این پیشنویس مطرح کرده و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در تدوین نهایی این آییننامه تأکید کردند.
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا طلایی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن قدردانی از مشارکت و همفکری اعضای جلسه، صنعت لبنیات را یکی از بخشهای راهبردی کشاورزی کشور دانست و اظهار کرد: امروز صنعت لبنیات ایران از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه تولید، فرآوری و صادرات برخوردار است، اما همچنان جای خالی یک ساختار منسجم و اثرگذار که بتواند توانمندیهای این صنعت را در سطح ملی و بینالمللی نمایندگی کند، احساس میشود.
وی افزود: اگرچه فعالان این صنعت در حوزه تولید و صادرات دستاوردهای ارزشمندی داشتهاند، اما هنوز نهادی که بتواند به عنوان مرجع هماهنگکننده و سیاستگذار بخش غیردولتی نقشآفرینی مؤثر داشته باشد، شکل نگرفته است و این موضوع یکی از خلأهای موجود در صنعت لبنیات کشور به شمار میرود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی با اشاره به عنوان پیشنهادی «خانه شیر ایران» تصریح کرد: اصل تشکیل چنین مجموعهای اقدامی ارزشمند و آیندهنگرانه است، اما به نظر میرسد عنوان آن نیازمند بررسی و بازنگری بیشتری باشد تا بتواند مأموریتها، اهداف و جایگاه واقعی این نهاد را بهدرستی تبیین کند.
طلایی تأکید کرد: باید کاری ماندگار و اثرگذار انجام دهیم؛ اقدامی که بتواند سالها در خدمت توسعه صنعت لبنیات کشور باشد و زمینه همافزایی میان تولیدکنندگان، صنایع، تشکلها و دستگاههای اجرایی را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت بررسی دقیق ابعاد حقوقی این پیشنهاد اظهار داشت: پس از جمعبندی نظرات کارشناسی، متن پیشنویس باید برای بررسی به ادارهکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و واحد تدوین آییننامهها و لوایح ارسال شود تا از منظر حقوقی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و زمینه تدوین آییننامهای جامع، شفاف و قابل اجرا فراهم شود.
طلایی با بیان اینکه حجم فعالیتها و گردش مالی صنعت لبنیات بسیار گسترده و اثرگذار است، خاطرنشان کرد: ایجاد یک ساختار مناسب میتواند تحولی اساسی در این حوزه ایجاد کند؛ از اینرو ضروری است موضوع از منظر سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونتهای تخصصی وزارتخانه و سایر دستگاههای مرتبط نیز بررسی و اصلاح شود.
وی پیشنهاد کرد که طی دو هفته آینده، تمامی نظرات دستگاهها، تشکلهای تخصصی و صاحبنظران جمعآوری و توسط معاونت برنامهریزی جمعبندی شود تا در ادامه، نشست مشترکی با حضور معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی نهایی متن برگزار شود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرآیند کارشناسی و اخذ نظرات تخصصی، زمینه تهیه نسخه نهایی آییننامه فراهم شده و با طی مراحل قانونی و دریافت مصوبات لازم، بستر مناسبی برای ساماندهی هرچه بهتر بازار لبنیات، حمایت از تولید، افزایش توان رقابتی صنایع لبنی و توسعه صادرات این بخش فراهم شود.
نظر شما