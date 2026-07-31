محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، وقوع دماهای ۴۹ تا ۵۰ درجه در اغلب نقاط استان تداوم دارد.
وی افزود: طی روزهای دوشنبه، سهشنبه روند افزایش یک تا دو درجهای دما در سطح استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: تا روز دوشنبه افزایش رطوبت، شرجی در سواحل، مناطق جنوبی استان ادامه مییابد.
وی تصریح کرد: در این ایام پدیده غالب مناطق جنوبی، غربی، مرکزی در بعضی ساعتها وزش باد متوسط، تندباد لحظهای است.
سبزهزاری در مورد وضعیت دمایی شهرها بیان کرد: طی شبانهروز گذشته امیدیه با دمای ۵۱، دهدز با دمای ۲۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین، خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی ادامه داد: طی این مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۳، کمینه دمای ۲۸.۴ درجه سانتیگراد رسید.
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