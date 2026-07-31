مقصودی: «رونق تولید» کلید حل معضل بیکاری در بروجرد است

فاطمه مقصودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان لرستان، اظهار داشت: بیکاری همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم استان و به‌ویژه شهرستان بروجرد است و برای رفع این مشکل، پیش از هر چیز باید موانع تولید برطرف شود.

وی با بیان اینکه اشتغال پایدار بدون رونق تولید امکان‌پذیر نیست، افزود: زیرساخت اصلی ایجاد اشتغال، توسعه تولید است و تا زمانی که بخش تولید تقویت نشود، نمی‌توان انتظار کاهش پایدار نرخ بیکاری را داشت.

حمایت از سرمایه‌گذاران؛ پیش‌شرط رونق تولید

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران، تصریح کرد: سرمایه‌گذار باید مورد حمایت جدی قرار گیرد؛ چراکه حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی، زمینه‌ساز افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار خواهد بود.

مقصودی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال شهرستان بروجرد، عنوان کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود سه هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان بروجرد ایجاد شده است.

احیای کارخانه‌های راکد و توسعه صنایع بروجرد

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته را احیای واحدهای تولیدی تعطیل‌شده دانست و گفت: در این مدت، کارخانه‌هایی که سال‌ها از چرخه تولید خارج شده بودند، از جمله کارخانه خودرو، دوباره احیا و به مدار تولید بازگشته‌اند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه صنعت نساجی بروجرد نیز از دیگر برنامه‌های مهم در حوزه تولید بوده که با هدف افزایش ظرفیت اشتغال و تقویت صنایع قدیمی شهرستان دنبال شده است.

مقصودی همچنین از راه‌اندازی کارخانه کاشی بروجرد به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات مؤثر در حوزه تولید نام برد و افزود: بهره‌برداری از این واحد تولیدی، نقش مهمی در افزایش ظرفیت صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان داشته است.

ایجاد شهرک صنعتی اشترینان

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های صنعتی در شهرستان، اظهار کرد: ایجاد شهرک صنعتی اشترینان نیز با هدف جذب سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند احیای صنایع شهرستان همچنان ادامه دارد، گفت: کارخانه سیلیکون‌متال بروجرد نیز در حال بازگشت به چرخه تولید است و با تکمیل مراحل راه‌اندازی، ظرفیت جدیدی برای اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان ایجاد خواهد شد.

مقصودی تأکید کرد: حمایت از تولید، احیای صنایع راکد و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران، مهم‌ترین راهبرد برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در بروجرد و اشترینان است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.