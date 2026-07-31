شلمچه و چذابه در مسیر خروش میلیونی اربعین؛ ترددها همچنان پرحجم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: در میانه روزهایی که خوزستان زیر آفتاب داغ تابستان نفس می‌کشد و همزمان شرایط ویژه منطقه‌ای، ضرورت آمادگی بیشتر در همه بخش‌ها را دوچندان کرده است، مرزهای شلمچه و چذابه همچنان صحنه حضور پرشور زائرانی است که با دل‌های لبریز از ارادت، راهی سفر اربعین حسینی شده‌اند. این حضور گسترده، تجلی روشن پیوند عمیق مردم با فرهنگ عاشورا و نشانه‌ای از استواری ایمان در متن دشواری‌هاست.

آنچه این روزها در مرزهای خوزستان دیده می‌شود، روایتی زنده از اشتیاقی است که از اقصی نقاط ایران و حتی فراتر از مرزها خود را به مسیر کربلا رسانده است. در چنین فضایی، هر عدد و آمار، پشتوانه‌ای از احساس و باور را با خود حمل می‌کند و هر زائر، پیام‌آور دلدادگی مردمی است که در سخت‌ترین شرایط نیز از مسیر عشق بازنمی‌گردند.

خوزستان در این ایام، دروازه‌ای برای عبور ارادت و وفاداری شده است. از جاده‌های منتهی به مرز تا پایانه‌های شلوغ و پرتکاپو، همه چیز از آمادگی گسترده برای میزبانی از زائران حکایت دارد. خدمات اجرایی، انتظامی، حمل‌ونقلی و پشتیبانی در کنار صبوری و همراهی مردم، تصویری از هم‌افزایی ملی را به نمایش گذاشته که در متن آن، نام اربعین بیش از هر چیز می‌درخشد.

آمار میلیونی تردد در شلمچه و چذابه

در همین زمینه مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت تردد یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۸۷۴ زائر اربعین از پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه خبر داده و این آمار، به خوبی جایگاه محوری خوزستان در میزبانی از زائران را نشان می‌دهد.

یزدان خسروی جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا پایان روز هشتم مرداد، مجموع تردد ثبت‌شده از پایانه‌های مرزی استان به یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۸۷۴ نفر رسیده است.

وی افزود: در این مدت، ۳۱۸ هزار و ۱۶ نفر ورود زائران ایرانی، ۷۸۸ هزار و ۶۰۵ نفر خروج زائران ایرانی، ۳۱ هزار و ۷۱۳ نفر ورود اتباع خارجی و ۹۳ هزار و ۵۴۰ نفر خروج اتباع خارجی از مرزهای خوزستان ثبت شده است.

این آمار در حالی ثبت شده که گرمای طاقت‌فرسای تابستان در جنوب کشور همچنان پابرجاست و از سوی دیگر شرایط جنگی و ملاحظات ناشی از آن، اقتضائات ویژه‌ای را برای مدیریت تردد ایجاد کرده است. با این حال، آنچه در صحنه دیده می‌شود، پایداری کم‌نظیر زائرانی است که نه از حرارت هوا و نه از دشواری‌های مسیر، انگیزه خود را از دست نداده‌اند و با عزمی استوار، راه کربلا را در پیش گرفته‌اند.

خسروی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه راهداری استان گفت: تمامی امکانات و نیروهای راهداری برای خدمت‌رسانی به زائران در محورهای منتهی به مرز و پایانه‌های مرزی بسیج شده‌اند.

وی گفت: روند تردد زائران به صورت مستمر پایش می‌شود و خدمات مورد نیاز برای تسهیل سفرهای اربعین در حال ارائه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان همچنین از زائران خواست: پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی، مرزها و امکانات بین‌راهی را از طریق سامانه جامع ۱۴۱ دریافت کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، سفری ایمن و روان را تجربه کنند.

سهم بالای خوزستان در میزبانی از زائران

در کنار آمار کلی تردد، سهم مرزهای خوزستان در جابه‌جایی زائران، خود بیانگر نقش تعیین‌کننده این استان در راهپیمایی بزرگ اربعین است. موقعیت جغرافیایی، دسترسی مناسب و آمادگی اجرایی سبب شده شلمچه و چذابه همچنان در کانون انتخاب زائران قرار گیرند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با اشاره به سهم قابل توجه مرزهای استان در تردد زائران اربعین گفت: تاکنون ۴۱ درصد زائران ایرانی از مرزهای خوزستان تردد کرده‌اند.

ولی‌الله حیاتی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون ۳۳ درصد از زائران غیرایرانی از مرزهای خوزستان تردد کرده‌اند و سهم استان در تردد زائران ایرانی نیز به ۴۱ درصد رسیده است.

این ارقام بیانگر اعتماد گسترده زائران به مرزهای خوزستان و ظرفیت بالای این استان برای پذیرش و هدایت موج‌های بزرگ انسانی است. در روزهایی که منطقه با شرایط خاص امنیتی و جنگی مواجه است، استمرار این حجم از تردد، نشانه‌ای روشن از اقتدار مدیریتی و آرامش حاکم بر مرزهای استان نیز به شمار می‌رود.

حیاتی با اشاره به آغاز و تشدید موج بازگشت زائران اربعین حسینی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود روند بازگشت زائران در روزهای پیش‌رو نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید آمادگی لازم را برای مدیریت این موج داشته باشند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زائران با خودروهای شخصی خود را به مرز شلمچه رسانده‌اند، گفت: زائران استان‌های کرمان، تهران، اصفهان و فارس از جمله بیشترین زائرانی هستند که مرز شلمچه را برای تردد با وسایل نقلیه شخصی انتخاب کرده‌اند.

این استقبال گسترده از مرز شلمچه، از یک سو بیانگر محبوبیت این گذرگاه در میان زائران است و از سوی دیگر نشان می‌دهد زیرساخت‌های موجود تا چه اندازه در تسهیل سفر نقش‌آفرین بوده‌اند. در چنین شرایطی، طرح توسعه امکانات حمل‌ونقل عمومی نیز می‌تواند گام دیگری برای ارتقای کیفیت خدمات باشد.

حیاتی افزود: با توجه به حجم بالای تردد زائران از مرز شلمچه و افزایش استفاده از این مرز در ایام اربعین، لازم است پایانه مسافری ویژه اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها در مرز شلمچه احداث شود تا ضمن ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، خدمات‌رسانی به زائران نیز با سهولت و نظم بیشتری انجام گیرد.

آمادگی کامل در چذابه برای رفت و بازگشت زائران

در مرز چذابه نیز فضای خدمت‌رسانی با جدیت دنبال می‌شود و مسئولان مستقر در این مرز از تداوم خدمات تا پس از اربعین خبر می‌دهند. این استمرار، برای زائرانی که در روزهای آینده مسیر بازگشت را در پیش دارند، اهمیت فراوانی دارد.

در همین زمینه رییس قرارگاه اربعین مرز چذابه با اشاره به آغاز اوج تردد زائران اربعین، از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی مستقر برای خدمات‌رسانی در زمان رفت و بازگشت زائران خبر داد و گفت: خدمات تا پنج روز پس از اربعین حسینی در این مرز ادامه خواهد داشت.

عبدالرضا سعیدی‌نیا اظهار کرد: پیش‌تر نیز اعلام کرده بودیم که موج اصلی سفر زائران آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در دو روز آینده به اوج خود برسد و پس از آن نیز شاهد آغاز موج بازگشت زائران باشیم.

وی افزود: تمامی تمهیداتی که برای مدیریت تردد زائران در زمان اعزام پیش‌بینی و اجرا شده است، برای مرحله بازگشت نیز با همان آمادگی دنبال خواهد شد و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی برقرار است.

سعیدی‌نیا بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد اربعین استان، استقرار نیروها و خدمات‌رسانی در مرز چذابه تا روز اربعین و پنج روز پس از بیستم صفر ادامه خواهد داشت و تا زمانی که همه زائران از سفر معنوی عتبات بازگردند، خدمات مورد نیاز آنها در این مرز ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: از روز گذشته یک ترمینال برای بازگشت زائران بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده راه‌اندازی شده و با افزایش تدریجی آمار بازگشت زائران، انتقال زائران به مرکز استان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رییس قرارگاه اربعین مرز چذابه گفت: عملیات انتقال زائران از روز گذشته آغاز شده و همه امکانات و ظرفیت‌های لازم برای خدمات‌رسانی در مرز آماده شده است.

سعیدی‌نیا ابراز امیدواری کرد: با توکل به خداوند متعال و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، روند تردد و بازگشت زائران بدون هیچ‌گونه مشکل و با ارائه خدمات مناسب انجام شود.

اربعین، جلوه آشکار استقامت و دلدادگی

صحنه این روزهای مرزهای خوزستان، نمایشگاه بزرگی از ایمان و شوق مردمی است که با وجود همه دشواری‌ها، قدم در راهی گذاشته‌اند که مقصد آن تنها یک شهر نیست بلکه یک معناست. در گرمای سنگین مرداد، آنجا که تابش آفتاب می‌تواند توان جسم را بکاهد، این نیروی عشق است که گام‌ها را استوار نگه می‌دارد.

از سوی دیگر، شرایط جنگی و حساسیت‌های ناشی از آن نیز نتوانسته از حرارت اشتیاق زائران بکاهد. این حضور، حامل پیامی روشن است: پیوند ملت با آرمان عاشورا پیوندی مقطعی و وابسته به آسایش نیست بلکه عهدی ریشه‌دار است که در متن سختی‌ها جلوه بیشتری می‌یابد. زائران اربعین در مرزهای خوزستان، با حضور خود نشان داده‌اند که راه کربلا، راه دل‌هایی است که در برابر موانع، به جای توقف، استوارتر می‌شوند.

آنچه امروز در شلمچه و چذابه جریان دارد، نمونه‌ای درخشان از همبستگی ملی، انسجام مدیریتی و پایداری اجتماعی است. دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر ایستاده‌اند تا مسیر این حرکت عظیم معنوی با آرامش و نظم بیشتری دنبال شود و زائران نیز با صبر، همراهی و روحیه‌ای مثال‌زدنی، تصویری باشکوه از فرهنگ دینی مردم ایران را به نمایش گذاشته‌اند.