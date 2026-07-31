به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مسائل و چالشهای صنعت احداث راه و راهآهن به عنوان پیشران توسعه کشور امروز پنجشنبه ۸ مرداد به ریاست سید حمید پورمحمدی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیران ارشد این سازمان و اعضای انجمن شرکتهای راهسازی برگزار شد.
در این نشست مهمترین موانع پیش روی توسعه و تکمیل پروژههای حمل و نقل کشور مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مؤثر برای تسریع در اجرا و تکمیل پروژههای اولویتدار تأکید کردند.
از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست، لزوم اولویتبندی در اجرای پروژهها با توجه به محدودیت منابع، موضوع حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی، افزایش سود تسهیلات ماده ۵۶، پرداخت منظم تخصیصهای عمرانی و تعیین تکلیف بدهی دولت به پیمانکاران بود.
در پایان این نشست بر تداوم همکاری میان سازمان برنامه و بودجه کشور و بخش خصوصی و پیگیری راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود با هدف تسریع در توسعه شبکه حمل و نقل کشور تأکید شد.
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