پیامدهای ناشی از حملات به تأسیسات پارس جنوبی به خوبی مدیریت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران پس از بازدید از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی، در آیین تکریم مدیرعامل سابق و معارفه سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با قدردانی از عملکرد مجموعه صنعت نفت در جریان جنگ تحمیلی اخیر، از مجموعه اقدام‌های اثربخش شرکت نفت و گاز پارس و بخش‌های پیمانکاری در بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی قدردانی کرد.

وی با اشاره به تداوم همزمان تولید در سکوهای گازی پارس جنوبی، انجام تعمیرات اساسی سکوها و آواربرداری ایمن پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، تلاش‌ همکاران شرکت نفت و گاز پارس را در این عرصه کم‌نظیر خواند و افزود: شرکت نفت و گاز پارس با بهره‌مندی از تجارب ارزشمند حاصل از بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴ که در جریان جنگ ۱۲روزه آسیب دید، کار بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم را نیز با تلاش حداکثری در دستور کار دارد.

سکوت هوشمندانه صنعت نفت در شرایط جنگی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به شرایط حساس صنعت نفت در دوران جنگ و اهمیت حفاظت از داده‌ها و اطلاع‌رسانی متناسب با این شرایط بیان کرد: سکوت شرکت ملی نفت ایران در قبال فعالیت‌هایی که طی این دوره انجام شده، سکوتی کاملا هوشمندانه و ناظر بر منافع ملی است.

بورد با اشاره به اثرپذیری ظرفیت تولید گاز کشور در منطقه پارس جنوبی از آسیب ناشی از حملات جنگ گفت: با این وجود به‌واسطه مدیریت منسجم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت، این شرایط به بهترین شکل کنترل شد و مردم کمترین تأثیر را از این رخدادها احساس کردند.

وی افزود: استمرار تولید نفت و گاز، مدیریت مناطق عملیاتی و ده‌ها سکوی دریایی و واحدهای صنعتی و تداوم فعالیت تأسیسات نفت و گاز، نشان‌دهنده توان بالای صنعت نفت در مدیریت بحران است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه فعالیت‌های توسعه‌ای همزمان با شرایط جنگی متوقف نشد، تصریح کرد: در همین ایام، عملیات نصب یکی از سکوهای دریایی انجام شد و صادرات نفت نیز بدون توقف استمرار یافت.

بورد در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت بیان کرد: همکاران ما در همه بخش‌ها برای انجام مسئولیت‌های خود نسبت به کشور از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و همین روحیه ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری موجب شد صنعت نفت در سخت‌ترین شرایط نیز مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهد و کشور در مسیر تولید، توسعه و تأمین انرژی پایدار باقی بماند.