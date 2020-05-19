پرداخت الکترونیکی فطریه/سال گذشته۱۰میلیاردتومان فطریه جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابایی، اظهارکرد: مردم خیر و نیکوکار استان میتوانند با روش پرداخت الکترونیکی فطریه و کفاره خود را برای کمک به مددجویان تحت حمایت این نهاد واریز کنند.
وی افزود: روش پرداخت الکترونیکی زکات فطره که در سایت این نهاد وجود دارد، در خدمت رسانی سریعتر به نیازمندان و محرومان است.
بابایی تصریح کرد: سال گذشته هم گلستانی ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان زکات فطره و کفاره برای کمک به مستضعفان و نیازمندان پرداخت کردند که پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۱۳ میلیارد تومان جمع آوری شود.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده زکات فطره شهروندان صرف امور معیشتی اقشار محروم و مددجویان کمیته امداد میشود، گفت: فطریه جمعآوری شده در هر سال براساس موازین و دستورالعملهای شرعی در سریعترین زمان ممکن در کمتر از ۴۸ ساعت به نیازمندان واقعی پرداخت میشود.
بابایی تصریح کرد: مردم خداجوی استان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی emdad.ir و از طریق پایگاهها،دفاتر و مراکز نیکوکاری کمیته امداد در سراسر استان و میعادگاههای نماز پرشکوه عید سعید فطر، کفاره و فطریه خود را پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: وجوه جمعآوریشده فطریه از شهری به شهر دیگر منتقل نمیشود و در میان نیازمندان همان منطقه توزیع میشود.
