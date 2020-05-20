شیوع وبا در اهواز کذب است/ وضعیت آب شرب در خوزستان

غلامرضا شقاقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آلوده بودن آب اهواز به وبا، افزود: کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز هر روز آب اهواز را با شاخص‌های مشخص آزمایش و بررسی می‌کنند و تا کنون هیچ گزارشی در مورد آلوده بودن آب این شهر به ما گزارش نشده به همین دلیل آلوده بودن آب به وبا تکذیب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه چنانچه مشکلی در آب مشاهده شود و هر نوع آلودگی داشته باشد با ما اطلاع داده می‌شود، گفت: آب اهواز سالم است و حتی نیازی به جوشاندن آب نیز وجود ندارد.

رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به اینکه جوشاندن آب باعث می‌شود املاح آب پایین بیاید و همچنین انرژی مضاعفی مصرف می‌شود بنابراین آب سالم نیازی به جوشاندن ندارد.

شقاقی در مورد مصرف سبزیجات نیز گفت: شستشو و ضد عفونی و سالم سازی سبزیجات برای مصرف کافی است و مشکلی وجود ندارد.

به گزارش مهر، شایعاتی در مورد آلوده بودن آب اهواز در فضای مجازی درج شده بود که بدین وسیله از سوی مسئولین مربوط رد می‌شود.