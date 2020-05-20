  1. سلامت
  2. بهداشت
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

شیوع وبا در اهواز کذب است/ وضعیت آب شرب در خوزستان

شیوع وبا در اهواز کذب است/ وضعیت آب شرب در خوزستان

رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت، گفت: گزارشی مبنی بر آلوده بودن آب اهواز به وبا ارائه نشده و این موضوع تکذیب می شود.

غلامرضا شقاقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آلوده بودن آب اهواز به وبا، افزود: کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز هر روز آب اهواز را با شاخص‌های مشخص آزمایش و بررسی می‌کنند و تا کنون هیچ گزارشی در مورد آلوده بودن آب این شهر به ما گزارش نشده به همین دلیل آلوده بودن آب به وبا تکذیب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه چنانچه مشکلی در آب مشاهده شود و هر نوع آلودگی داشته باشد با ما اطلاع داده می‌شود، گفت: آب اهواز سالم است و حتی نیازی به جوشاندن آب نیز وجود ندارد.

رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به اینکه جوشاندن آب باعث می‌شود املاح آب پایین بیاید و همچنین انرژی مضاعفی مصرف می‌شود بنابراین آب سالم نیازی به جوشاندن ندارد.

شقاقی در مورد مصرف سبزیجات نیز گفت: شستشو و ضد عفونی و سالم سازی سبزیجات برای مصرف کافی است و مشکلی وجود ندارد.

به گزارش مهر، شایعاتی در مورد آلوده بودن آب اهواز در فضای مجازی درج شده بود که بدین وسیله از سوی مسئولین مربوط رد می‌شود.

کد مطلب 4930308
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد EE ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام و ادب میخواستم بگم که یا ایشون در اهواز زندگی نکردن یا اینکه میخوان قظیه ای وضعیت آب اهواز که به اندازه کافی همه مردم ایران میدونن چه وضعیتی داره رو نادیده بگیرن.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها