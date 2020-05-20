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۱ خرداد ۱۳۹۹، ۲:۳۲

یافته محققان انگلیسی؛

کاهش ۱۷ درصدی انتشار جهانی کربن در پی پاندمی کروناویروس

کاهش ۱۷ درصدی انتشار جهانی کربن در پی پاندمی کروناویروس

به گفته محققان، انتشار جهانی کربن در روز در طول دوره پاندمی کروناویروس حدود یک ششم کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قرنطینه جمعیت جهان منجر به تغییرات چشمگیری در مصرف انرژی و انتشار گاز دی اکسیدکربن شده است.

«کورین لو کوئه»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایست آنجلیا انگلستان، در این باره می‌گوید: «این میزان کاهش موقتی به نظر می‌رسد چراکه بازتابی از تغییرات ساختاری در سیستم‌های اقتصادی، حمل و نقل یا انرژی نیستند.»

محققان دریافتند در طول اوج پاندمی کروناویروس در اوایل آوریل (اواسط فروردین) در جهان، میزان انتشار روزانه دی اکسیدکربن در مقایسه با میانگین روزانه آن در سال ۲۰۱۹، تا ۱۷ درصد کاهش یافته بود.

طبق اعلام این تیم تحقیق، آخرین باری که میزان انتشار روزانه دی اکسیدکربن به این میزان پایین بوده است مربوط به سال ۲۰۰۶ است.

کد مطلب 4931117

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