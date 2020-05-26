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۶ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۵۴

بر اساس حکم دیوان عدالت اداری؛

سه چهارم خدمت سربازی در جبهه برای کارکنان دولتی داوطلبانه است

سه چهارم خدمت سربازی در جبهه برای کارکنان دولتی داوطلبانه است

سه چهارم خدمت سربازان وظیفه در جبهه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، داوطلبانه محاسبه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی طرح درخواست ستاد کل نیروهای مسلح و با رأی هیات عمومی به اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد این مصوبه، سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان دستگاه‌های اجرایی (اعم از بازنشسته و شاغل) که خدمت وظیفه عمومی خود را در جبهه سپری کرده‌اند، در زمره امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه محسوب می‌شود.

بر این اساس از این پس یک چهارم کل مدت خدمت سربازی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که خدمت وظیفه عمومی آنها در زمان جنگ و در جبهه انجام شده است، به عنوان خدمت موظفی و سه چهارم آن به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب می‌گردد.

کد مطلب 4934472

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    نظرات

    • بهرام IR ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
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      پاسخ
      با سلام واحترام کار ارزشمند ستاد کل نیروهای مسلح در جهت ارزش گذاری به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ستودنی است از خداوند متعال برای همه عزیزان دوران دفاع مقدس کامیابی و سلامت ارزومندیم.

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