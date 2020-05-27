فشار نمایندگان مجلس و مسئولان استانی برای اجرای آمایش آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصور غلامی در جلسه ۱۳۱ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بر لزوم حمایت از ظرفیت علمی کشور در جامعه جهانی تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های مناسبی در حوزه نانو در کشور ایجاد شده که یکی از آنها که وجود اساتید خوب در حوزه نانو است که به واسطه آن تربیت دانش‌آموختگان و متخصص در این حوزه انجام شده است. همچنین با شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرایط استفاده از دانش‌آموختگان حوزه نانو فراهم شده است.

وی گفت: بستر تبدیل دانش حوزه نانو به ثروت را با توجه به وجود ۴۳ پارک علم و فناوری در کشور فراهم شده و ضرورت دارد حمایت بیشتری از ظرفیت علمی کشور به عنوان یک سرمایه ملی در جامعه جهانی انجام شود که انشالله این رونق ادامه‌دار باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اجرای طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی را از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و ادامه داد: این طرح باید به گونه‌ای اجرایی شود که حواشی آن کاهش یابد چرا که در این موضوع نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای همراه با مقاومت‌هایی در برابر اجرای این طرح وجود دارد.

غلامی با تأکید بر لزوم همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد اجرای نقشه جامع علمی در پیاده‌سازی این طرح، اظهار کرد: بعد از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کار منطقه‌بندی مؤسسات آموزش عالی آغاز شد و در حال حاضر اساس عملکرد وزارت علوم منطقه‌ای است ولی در اجرای طرح ساماندهی به استانی تقلیل یافته است. چرا که در اجرای این مصوبه شاهد بروز برخی اختلافات استانی بوده‌ایم.

وی افزود: در اجرای این طرح به دنبال این نیستیم که یک استان سفید باشد و در استانی دیگر با تراکم دانشگاه‌ها مواجه شویم از این رو تصمیم گرفتیم در اجرای این طرح استانی با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای عمل کنیم.

وزیر علوم با تأکید بر اینکه توزیع رشته‌ها و حوزه فعالیت‌های علمی و آموزشی میان استان‌ها تقسیم شده است، خاطر نشان کرد: اجرای آن بر عهده هیأت امناء است و از آنجایی که هیأت‌های امناء میان دانشگاه‌ها مشترک هستند، هم‌پوشانی‌ها و دوباره‌کاری‌ها را کنترل می‌کنند.

وی ساماندهی مؤسسات آموزشی دولتی را موجب کاهش اختیارات برخی از دانشگاه‌های کوچک و بزرگ دانست و افزود: از این‌رو در استان‌ها نباید درگیر طرح‌های استانی باشیم تا مسئولان استانی را بیشتر هماهنگ کنیم در غیر این صورت شاهد بروز اختلافات میان آنها خواهد شد.

غلامی با بیان اینکه منطقه‌ای کردن برای دانشگاه پیام نور علی‌رغم چالش‌هایی که داشت اجرایی شد، ادامه داد: این طرح برای دانشگاه علمی کاربردی نیز اجرایی شد ولی هیچ محدودیتی برای دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای به دلیل توسعه اشتغال ایجاد نکردیم. به گونه‌ای که در ۲ سال اخیر حدود ۱۸ مرکز جدید راه‌اندازی کردیم که ۱۰ مورد آن مربوط به دختران می‌شود.

وی یکی از چالش‌های پیش‌رو برای اجرایی کردن طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی را فشارهای نمایندگان مجلس و مسئولان استانی بیان کرد و گفت: این عزیزان تمایل دارند در شهر و روستای خود مؤسسه آموزش عالی تأسیس کنند که این امر امکان پذیر نیست.