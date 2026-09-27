ارغوان رضایی: دوست دارم به تنیسورهای ایران کمک کنم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، ارغوان رضایی که به تازگی مربیگری تیم زنان تنیس ایران را برعهده گرفته است اظهار کرد: دختران ایران نیاز به کمک دارند تا به نتیجه برسند. می خواهم از تجربه هایم استفاده کنم تا به آنها دید حرفه‌ای یاد دهم. هدف من پیشرفت دختران تنیس ایران است.

او درباره چگونگی تصمیم گیری‌اش برای پیوستن به تیم ایران نیز گفت: وقتی آقای عزیزی به من گفتند دخترها به کمک احتیاج دارند خیلی فکر نکردم و سریع قبول کردم البته کارهایی با فدراسیون فرانسه هم دارم و کمی به آن طرف هم کمک می کنم.

او درباره شناختش از تنیسورهای ایران اینگونه توضیح داد: وقتی پیشنهاد مطرح شد من هیچکدام از دخترها را نمی شناختم. فقط نام مشکات را شنیده بودم. من بازیکنان و سطح آنها را نمی شناختم. وقتی دیدمشان متوجه شدم نیاز به تمرین زیادی دارند.

رضایی ادامه داد: آنها باید تجربه زیادی کسب کنند و مسابقات زیادی در داخل و خارج ایران شرکت کنند. آنها باید در سطح حرفه‌ای‌تر و به صورت جدی‌تر تمرین کنند.

او در ادامه گفت: بچه های ایران آینده را در پیش دارند و باید از الان روی آنها کار کنیم. باید بچه های ۸ تا ۱۵ ساله را آماده کنیم. البته من در تیم نمی توانم معجزه زیادی انجام دهم اما می توانیم شروعی داشته باشیم تا در آینده نتیجه ها بهتر شود.

وی درباره آینده اش در ایران نیز گفت: من تازه شروع کردم و حیف است قطعش کنم. آینده جوان های ایران خیلی برایم مهم است. امیدوارم در ایران بمانم.

رضایی گفت که زندگی در ایران را قبلا تجربه نکرده اما پیش‌تر هر دو سال یک بار به ایران سفر می‌کرده‌ است.

او که به ملکه تنیس ایران معروف است درباره نتایج اولیه صفی و فرزامی نیز گفت: فکر نمی کردم برد بچه ها تاریخ سازی باشد اما الان خیلی خوشحالم و افتخار می کنم.