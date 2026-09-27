از خیابان‌ تا تریبون سازمان ملل؛ وحدت ملی دشمن را به زانو درآورده است

خبرگزاری مهر-گروه استانها، راضیه سالاری- علی عنبری: در روزهایی که نظام سلطه و رژیم صهیونیستی با همدستی رسانههای وابسته، تمام توان خود را به کار گرفتند تا تصویری از انفعال، تردید و تسلیم را از ایران اسلامی به افکار عمومی جهان مخابره کنند، ملت ایران با حضوری پرشور و بیسابقه در میدان، معادلات دشمن را بر هم زد. آنچه در خیابانهای سراسر کشور رقم خورد، تبلور فرهنگی ریشهدار است که در آن، مقاومت و دفاع از کیان کشور با خون جوانان این مرز و بوم عجین شده است. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، مردم ایران با حضور ۲۰۰ و چند شبه خود در خیابانها، بار دیگر ثابت کردند که در برابر ارتشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه تنها عقبنشینی نمیکنند، بلکه ایستادگی را به عنوان یک اصل اعتقادی و ملی فریاد میزنند.
این حضور گسترده، در حالی شکل گرفت که افکار عمومی جهان، نظارهگر صحنههای دلخراش شهادت کودکان میناب و حمله وحشیانه به مراسم عروسی در کوهستک سیریک بود؛ جنایاتی که بار دیگر چهره واقعی دشمنان صلح و امنیت را برای جهانیان آشکار کرد و نشان داد که آمریکاییها، از هر ابزاری برای ضربه زدن به ملت ایران استفاده میکنند اما مردم با حضور در خیابانها، حمایت خود را از مواضع نظام و مسئولان کشور در مجامع بینالمللی اعلام کردند و نشان دادند که پشتیبان واقعی نظام اسلامی هستند.
در همین چارچوب، سخنرانی مقتدرانه رئیسجمهور در سازمان ملل متحد، صدای رسای ملت ایران در عالیترین تریبون بینالمللی بود؛ سخنانی که از جایگاه عزت و اقتدار بیان شد و بازتابدهنده همدلی بیسابقه مردم با مسئولان نظام بود. این سخنرانی، در واقع آیینهای از اراده ملی بود که در آن، مقاومت و دفاع از کشور، نه یک شعار، بلکه یک باور عمیق و تاریخی تلقی میشود. موج حمایت مردمی از این مواضع، از یک سو پاسخ قاطع به تبلیغات رسانههای معاند و از سوی دیگر تجلی وحدت حول محور مقاومت و دفاع از کیان کشور بود.
بیشک، مقاومت و دفاع از ایران اسلامی در خون جوانان این مرز و بوم عجین است؛ میراثی که نسل به نسل منتقل شده و امروز در ایستادگی مردم در برابر ارتشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، در حمایت از کودکان مظلوم میناب و عروسی کوهستک سیریک، و در همصدایی با مسئولان نظام در مجامع جهانی، جلوهای تازه یافته است. این مسیر، مسیر عزت و اقتدار است و ملت ایران ثابت کردهاند که در برابر هیچ تهدیدی سر خم نخواهند کرد.
امام جمعه پارسیان: سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل، روحیهبخش جبهه مقاومت و دشمنشکن بود
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه سخنان مسئولان باید متناسب با رویکرد و نگاه پرصلابت مردم و در تبعیت از امام و رهبر جامعه اسلامی باشد، اظهار داشت: هر زمان مسئولین ما چنین سخن بگویند، بیشک بر دلها مینشیند، عامل همدلی، وحدت و انسجام ملی میشود و پشتیبانی بیش از پیش مردم را به دنبال دارد.
وی افزود: سخنرانی رئیسجمهور در مقر عمومی سازمان ملل از این نوع سخنرانیها بود؛ سخنانی برخاسته از حکمت، غیرت و مصلحت؛ سخنانی دشمنشکن، وحدتآفرین و امیدبخش که مبتنی بر قانون، اخلاق و عرف بینالملل ایراد شد.
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلنیا با اشاره به اهمیت روحیهبخشی به جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام در شرایط حساس کنونی، خاطرنشان کرد: چنین مواضع قاطع و حکیمانهای در عرصه بینالملل، پشتگرم رزمندگان اسلام در خط مقدم جبهه مقاومت است و موجب تقویت روحیه مجاهدان راه حق میشود.
وی تصریح کرد: بر این اساس همگان این سخنرانی جامع و با صلابت را تحسین کردند و از آن حمایت نمودند و امیدواریم در سایر سخنرانیها، مصاحبهها و اظهارنظرهای ایشان و تمامی مسئولین، با همین صلابت و حکمت سخن گفته شود تا ضمن پشتگرم بودن برای رزمندگان اسلام در خط مقدم، عامل وحدت و انسجام بیشتر ملت گردند.
امام جمعه پارسیان در پایان برای رئیسجمهور محترم و همه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی در این برهه حساس از تاریخ کشور عزیز، موفقیت و سربلندی آرزومند شد.
غلامی: سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل صدای واحد ملت ایران بود
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بندرخمیر گفت: سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بازتاب صادقانه صدای ملت ایران و موجب تقویت وفاق ملی و همدلی میان همه جناحهای سیاسی کشور شد.
حجتالاسلام والمسلمین احمد غلامی، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بندرخمیر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سخنرانی مورد تحسین همه گروهها قرار گرفت؛ چه موافقان دولت و چه مخالفان، همه یکصدا آن را تأیید کردند و اعلام کردند که حرف حق از حنجره ایشان شنیده شد.
وی با بیان اینکه پیام ملت در خیابان و میدان، در مجمع عمومی سازمان ملل و در منظر جهانیان ارائه شد، افزود: آنچه در میدان رخ میدهد، در دیپلماسی نیز تجلی یافت و رئیس جمهور بهعنوان نماینده واحد ملت ایران، هم مقتدرانه سخن گفت و هم پاسخ سخنان ابلهانه رئیسجمهور آمریکا را که یک روز پیشتر ایران را تهدید کرده بود، با شجاعت و منطق داد.
رئیس تبلیغات اسلامی بندرخمیر تصریح کرد: این پاسخ قاطع، جبهه داخلی را تقویت کرد و منافقین را ناامید ساخت. بسیاری از دشمنان منتظر بودند که خدای ناکرده از زبان دکتر پزشکیان حرفهایی شنیده شود که دشمن را شاد کند، اما این آرزویشان به گور برده شد.
وی با اشاره به ایجاد وفاق و همدلی در پی این سخنرانی، خاطرنشان کرد: همه سران قوا، مسئولان، فرماندهان و شخصیتها و حتی ائمه جمعه از ایشان تقدیر و تشکر کردند. اگر کسی حرف خوب بزند، مردم قدردان خدمات مسئولان هستند؛ مهم این است که مسئولان در خط نظام و انقلاب و پیرو ولی فقیه باشند و از مردم دفاع کنند.
غلامی در ادامه به محورهای مهم سخنرانی رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: ایشان با روایت انسانی از ایران، وجدانهای بیدار جهان را مخاطب قرار داد و از مدرسه شجره طیبه، سالن ورزشی لامرد و شهادت قائد امت سخن گفت. همچنین جنایات دشمن و مظلومیت افراد بیگناه، کودکان دبستانی و غیرنظامیان به تصویر کشیده شد.
وی افزود: در بحث مذاکره، رئیسجمهور با صراحت اعلام کرد که ایران شروطی دارد و اگر طرف مقابل آنها را انجام دهد، آماده مذاکره است. ایران تسلیم نمیشود و در خاک دشمن و در حضور همه دنیا با قدرت و قوت، هم تهدید کرد و هم شرایط خود را بیان کرد. ایشان از صلح عزتمندانه سخن گفت و دوگانههای موجود در دنیا را افشا کرد.
رئیس تبلیغات اسلامی بندرخمیر در پایان با اشاره به دوگانگی در موضوع هستهای رژیم صهیونیستی و ایران اسلامی، اظهار داشت: رئیسجمهور به زیبایی بیان کرد که اسرائیل مجهز به بمب هستهای است و به هیچ پیمانی وفادار نیست، اما ایران اسلامی که دانش هستهای را برای نجات انسان و استفاده صلحآمیز میخواهد، هر روز گرفتار بازرسان آژانس انرژی هستهای است و از حق مسلم خود محروم میشود. این دوگانگی برای جهانیان آشکار است و مردم قدردان مسئولانی هستند که در خط نظام و انقلاب و در دفاع از حقوق ملت ایران ایستادهاند.
امام جمعه سیریک: حضور رئیسجمهور در سازمان ملل، یکپارچگی حکمرانی ایران را به رخ دنیا کشید
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار داشت: حدود ۴۸ ساعت قبل از سخنرانی، فضایی در فضای رسانهای داخلی شکل گرفت مبنی بر اینکه رئیسجمهور نباید به سازمان ملل برود و اگر برود امنیت ندارد و این به معنای تمکین و سازش با دشمن است.
وی افزود: اما اعتقاد جامعه نخبه انقلابی این بود که اتفاقاً وقتی جمعی در دنیا برای تصمیمگیری درباره کشور عزیزمان تشکیل میشود، نژاد ایرانی مسلمان نمیپذیرد که در آن مجمع حضور پیدا نکند، ولو اینکه به قیمت جانش تمام شود. این اتفاقاً نقطه قوت ما بود.
امام جمعه سیریک تصریح کرد: کاری که دشمن میخواست به عنوان نقطه ضعف در فضای عمومی رسانهای داخلی - گاهی اینستاگرامی و روبیکایی - پیش ببرد، متأسفانه نفوذ کرد و رسوخ کرد دادهها را برخلاف فضای تکقطبی جامعه پیش بردند و انشقاق و دوقطبیگری ایجاد کردند.
وی خاطرنشان کرد: ولی نظر ما این بود که اتفاقاً رئیسجمهور باید برود. ایشان رفتند و به بهترین نحو ممکن صحبت کردند. نکته حائز اهمیت این است که اولاً جمهوری اسلامی ایران باید رئیسجمهورش اینگونه باشد و چیز خاصی اتفاق نیفتاده است. ما نباید از این کوتاه بیاییم، بلکه باید از رئیسجمهور محترم تشکر و تقدیر کرد که کار بسیار بزرگی انجام دادند.
حجتالاسلام والمسلمین سالاری با اشاره به مسئله یکپارچگی در حکمرانی اظهار داشت: اتفاقی که در مجمع عمومی سازمان ملل افتاد این بود که اولاً یکپارچگی حکمرانی ایران را به رخ دنیا کشید. همانطور که در مخلوقات پروردگار رحمان چیزی به نام اتقان داریم، در حکمرانی چیزی به نام یکپارچگی حکمرانی داریم؛ یعنی صدر و ذیل حکمرانی، رهبر، قوای سهگانه، نهادهای مختلف امنیتی و نظامی و بافت مردم مبعوثشده به سان یک حنجره هستند که یک مسئله را باید فریاد بزنند.
وی افزود: ثانیاً در یک نبرد سیاسی، رسانهای و دیپلماتیک در سازمان ملل، در مقابل رئیسجمهور متشنج و متشدد و یاوهگو و حراف، رئیسجمهور ما نماد حماسه و مقاومت بود. این بر اتحاد و انسجام مردم کمک میکند.
امام جمعه سیریک به عنوان امام جمعه این شهرستان تأکید کرد: این یکپارچگی در حکمرانی، این حماسه و مقاومت در گفتار، این جنگ دیپلماتیک و این تداوم خط شهدا در عرصه مجمع عمومی سازمان ملل میتواند مردم ما را مقاومتر کند. کما اینکه در شهرستان سیریک شاهد این ماجرا هستیم و مردم عزیز و دوستداشتنی ما بسیار خوشحال از این ماجرا هستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر خبرنگاری از فاکس نیوز یا سایر رسانههای دنیا گزارشی تهیه میکنند، میدانید که عمده مواد محتوایی فاکس نیوز برای جامعه داخلی آمریکاست و طبیعتاً باید طوری صحبت کند که افکار عمومی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در جنگ اخیر و نبرد هرمز، طرفین به نقطه خاصی رسیدند و آن نقطه خاص، اثرگذاری بر محیط داخلی یکدیگر است. جنگ، جنگ طاقتها، جنگ صبرها و جنگ نخبگانی ذهنهاست. یک نبرد روانی است که باید دقت کرد رئیسجمهور ما چه بسا میخواهد این محیط را مدیریت کند و نمیشود آنجا مطالبی را مطرح کرد که مردم آمریکا - که به خاطر نظرسنجیهای مربوط به مسئله هستهای ایران، برخی جسارتها را به ترامپ دادند - تحت تأثیر قرار گیرند. لذا باید طوری صحبت میکردند که ارزش داخلی، ثمره داخلی و بهرهوری داخلی آمریکا مدنظر باشد و من فکر میکنم آنجا هم موفق بود و این در یک راستا بود.
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