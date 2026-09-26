برخورد وانت مزدا با خودروی گردشگران در قرق؛ ۴ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلریم شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برخورد وانت مزدا با خودروی گردشگران در قرق هبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محدوده پارک جنگلی قرق اتفاق افتاده است.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک تیم امدادی متشکل از دو نجاتگر پایگاه قرق به همراه یک دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر درگیر بودند که چهار نفر مصدوم شدند. نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، یک نوجوان ۱۴ ساله را که از ناحیه لب دچار پارگی شده بود و مردی ۶۷ ساله را که دچار ترومای لگن شده بود، به بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(ع) علی‌آبادکتول منتقل کردند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: وانت مزدا در حال حرکت با یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام تیگو که در حاشیه مسیر متوقف بود برخورد کرد و پس از آن با افرادی که در کنار این خودرو نشسته بودند برخورد و در ادامه واژگون شد.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در محورهای پرتردد و گردشگری، از مسافران و گردشگران خواست از توقف یا نشستن در حاشیه جاده‌ها و مسیر عبور خودروها، به‌ویژه در محدوده پارک‌های جنگلی و مراکز تفریحی، خودداری کنند.

حاجیلری تأکید کرد: خودروها باید در محل‌های ایمن و خارج از مسیر تردد وسایل نقلیه متوقف شوند و در صورت وقوع حادثه نیز شهروندان می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.