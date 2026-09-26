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۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

برخورد وانت مزدا با خودروی گردشگران در قرق؛ ۴ نفر مصدوم شدند

برخورد وانت مزدا با خودروی گردشگران در قرق؛ ۴ نفر مصدوم شدند

گرگان-معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: برخورد وانت مزدا با خودروی گردشگران در محدوده پارک جنگلی قرق، چهار مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلریم شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برخورد وانت مزدا با خودروی گردشگران در قرق هبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محدوده پارک جنگلی قرق اتفاق افتاده است.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک تیم امدادی متشکل از دو نجاتگر پایگاه قرق به همراه یک دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه ۶ نفر درگیر بودند که چهار نفر مصدوم شدند. نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، یک نوجوان ۱۴ ساله را که از ناحیه لب دچار پارگی شده بود و مردی ۶۷ ساله را که دچار ترومای لگن شده بود، به بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(ع) علی‌آبادکتول منتقل کردند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: وانت مزدا در حال حرکت با یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام تیگو که در حاشیه مسیر متوقف بود برخورد کرد و پس از آن با افرادی که در کنار این خودرو نشسته بودند برخورد و در ادامه واژگون شد.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در محورهای پرتردد و گردشگری، از مسافران و گردشگران خواست از توقف یا نشستن در حاشیه جاده‌ها و مسیر عبور خودروها، به‌ویژه در محدوده پارک‌های جنگلی و مراکز تفریحی، خودداری کنند.

حاجیلری تأکید کرد: خودروها باید در محل‌های ایمن و خارج از مسیر تردد وسایل نقلیه متوقف شوند و در صورت وقوع حادثه نیز شهروندان می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6959646

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