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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

آغاز جلسه علنی مجلس؛ ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ

آغاز جلسه علنی مجلس؛ ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

کد مطلب 6959847
نفیسه عبدالهی

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