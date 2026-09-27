به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان این همایش را در سه محور منتشر کرده است. در دوره چهارم، شش طرح برگزیده از ادوار گذشته برای عملیاتی شدن انتخاب شدهاند و کارشناسانی نیز به عنوان استاد راهنما برای همراهی با هر پروژه معرفی خواهند شد.
در این همایش علاوه بر خود ایده، نقش ایدهپرداز نیز مورد توجه قرار گرفته است و صاحبان ایده با توجه به شناخت و تسلط بر ابعاد طرح خود، در فرایند ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی شدن آن در مدارس مشارکت خواهند داشت.
مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی همچنین حمایت از طرحهای برتر در حوزه آموزش عمومی قرآن را دنبال میکند و در نظر دارد این طرحها را برای برخورداری از حمایت و پوشش گستردهتر به مدیران امور قرآنی کشور و رسانهها معرفی کند. رادیو قرآن نیز برای معرفی و پوشش رسانهای طرحهای منتخب اعلام آمادگی کرده است.
استفاده از ظرفیت کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور و اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش نیز برای حمایت از ایدههای برگزیده مورد توجه قرار دارد. همچنین مدارس غیردولتی زیر نظر کانون مدارس اسلامی، ظرفیت مناسبی برای اجرای عملی طرحهای منتخب فراهم میکنند تا عملیاتی شدن ایدهها صرفاً وابسته به حمایتهای دولتی نباشد.
علاقهمندان برای شرکت در چهارمین همایش ایدهپردازان قرآنی تا ۱۰ مهرماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به نشانی https://survey.porsline.ir/s/WlmeOak۲ و تکمیل پرسشنامه، آمادگی خود را برای حضور در این رویداد اعلام کنند.
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