به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های پدل دقایقی پیش در ناگویا برگزار شد که طی آن تیم‌های ملی پدل مردان کشورمان در نخستین بازی‌خود با قرعه استراحت روبه‌رو شدند.

بر این اساس تیم امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی به همراه تیم آریا روغنی و حامی گلستان با قرعه استراحت روبرو شدند.

در بخش دختران نیز تیم صحابه فرد و زهرا کهریزی در اولین بازی خود نمایندگانی از قطر را پیش روی خود خواهند داشت و دیگر تیم ایران متشکل از صبا نجفی و ندا تقی‌پور برابر تیم امارات به میدان خواهند رفت.

هدایت این تیم بر عهده داریوش صابر است و داود عزیزی به عنوان سرپرست کاروان فدراسیون تنیس، ملی‌پوشان را همراهی می‌کند. همچنین محمدحسین نقاشیان نیز به عنوان سرپرست تیم ملی پدل در ناگویا حضور دارد.