فعال عراقی: بستن حریم هوایی مقابل ایران به ضرر عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، احمد الدلیمی عضو ائتلاف الانبار عراق تاکید کرد که بستن حریم هوایی این کشور مقابل پروازهای ایران بنا به دستور دولت ترامپ در جریان سفر فالح الزیدی نخست وزیر این کشور به واشنگتن با وجود مخالفت هیئت همراه وی انجام شد.

الدلیمی گفت: این تصمیم نه یک تصمیم عراقی بلکه برآمده از خواست دولت ترامپ است. این در حالی است که بستن حریم هوایی عراق مقابل ایران به منافع این کشور لطمه می زند چرا که بازار عراق به کالاهای وارداتی ایران وابسته است.

وی بیان کرد: آمریکا از طریق ترویج دروغ هایی نظیر استفاده از عراق برای انجام حملات به دنبال تشدید محاصره ایران است. چرا ماهواره های آمریکایی گروه هایی که دست به چنین عملیات هایی می زنند شناسایی نمی کنند؟ دولت ترامپ به دنبال کشاندن عراق به جنگ منطقه ای است.

الدلیمی بیان کرد: چرا الزیدی هیچ اقدامی در برابر حملات عربستان علیه مواضع حشد شعبی عراق انجام نداد؟ حشد شعبی یک نهاد رسمی عراقی است و بغداد اقدام به بستن مرزهای خود با عربستان نکرد.