به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست امروز چهارشنبه اعلام کرد که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در صدد است تا معافیت‌های صادر شده برای همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران را تمدید نکند.

بر اساس اعلام این رسانه آمریکایی، برخی مقامات دولت کنونی آمریکا در این باره اعلام کرده اند که دولت ترامپ قصد دارد به سیاست صدور معافیت‌های تحریمی برای روسیه، چین و شرکت‌های اروپایی به منظور همکاری با برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد.

به گزارش واشنگتن پُست، کارشناسان منع اشاعه هسته‌ای بر این باورند که صدور معافیت‌های مذکور انگیزه تهران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم را کاهش داده و پنجره‌ای ارزشمند را برای کسب اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای این کشور گشوده است.

روزنامه آمریکایی مذکور در ادامه می‌افزاید: «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و گروهی از سناتورهای جمهوریخواه به رهبری «تام کاتن» در راستای اعمال فشار علیه ایران و نیز از بین بردن بخش‌های باقیمانده از توافق هسته‌ای حاصله با ایران در دوران اوباما به دنبال حذف این معافیت‌ها بوده اند.

واشنگتن پُست در این باره اضافه کرد: در یک یادداشت داخلی وزارت خارجه آمریکا آمده است که پمپئو صدور معافیت‌های تحریمی برای پروژه‌های هسته‌ای مرتبط با برجام در ایران را متوقف خواهد کرد.

طبق این گزارش، دولت ترامپ در عین حال می‌خواهد به طور جداگانه تحریم مربوط به همکاری بین‌المللی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را هم‌چنان تعلیق کند. تعلیق این تحریم به قبل از برجام برمی‌گردد. تمدید همکاری بین المللی با نیروگاه بوشهر به مدت ۹۰ روز تمدید می شود.

وزارت خارجه آمریکا هدف از این اقدام را «اطمینان از ایمنی عملیات‌ها در این تأسیسات» اعلام کرده است.