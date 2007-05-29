۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

مشکل تردد خودروها در جنوب میدان فتح حل شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 9 از رفع مشکل تردد خودروها در جنوب میدان فتح و حرکت روان وسایل نقلیه در این محدوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس کاظم آرمان نیا افزود: از آن جا که کمبود تابلوهای هدایت مسیر در جنوب میدان فتح موجب تداخل حرکت وسائل نقلیه و در نتیجه بروز تصادف در این محدوده می شد با هماهنگی پلیس راهور منطقه نسبت به استقرار افسر راهنمایی و نیز طراحی و نصب تابلوهای هدایت مسیر در محل مذکور اقدام شد که روانی حرکت در این محدوده را در پی داشته است .

وی با اشاره به اقدامات دیگر حوزه حمل و نقل و ترافیک منطقه در سال جاری افزود: پیوستگی خطوط عابر پیاده و نصب پل های فلزی در محدوده ایستگاه های اتوبوس از جمله اقداماتی است که در طول اجرای طرح جهادی محله ای 137 در این منطقه در دست اجرا است. 

