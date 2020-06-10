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۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۱۰

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد:

درگیری مسلحانه مرزبانان دریابانی با سوداگران مرگ

درگیری مسلحانه مرزبانان دریابانی با سوداگران مرگ

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان از درگیری مسلحانه مرزبانان پایگاه دریابانی جاسک با سوداگران مرگ و کشف ۶۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در آب‌های ساحلی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اعلام کرد: با هماهنگی مقام قضایی، مرزبانان پایگاه دریابانی شهرستان جاسک، پس از کسب اطلاع از بارگیری موادمخدر توسط شناورهای تندرو در خور «کرتی» این شهرستان، سریعاً به محل اعزام شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از کمین و گشت زنی در رو به روی دهانه خور «کرتی» سوداگران مرگ را با ۴ فروند شناور مشاهده نمودند و قاچاقچیان به محض ریت مرزبانان به سمت آنها تیراندازی کردند که منجر به درگیری مسلحانه گردید.

صالحی تصریح کرد: آمادگی عملیاتی و آشنایی مرزبانان هرمزگان با تاکتیک های نبرد دریایی موجب شد، سوداگران مرگ یک فروند از شناورهای خود را در محل مورد نظر رها کنند که در نتیجه بررسی های انجام شده از شناور توقیفی ۶۳۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد.

کد مطلب 4944805

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