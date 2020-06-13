نادر پسنده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت امداد و نجات مفقودان سانحه غرق شدن شناور بهبهان در نزدیکی بندر ام القصر عراق اظهار داشت: فعالیت جست و جو و امداد و نجات شناورهای امدادی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: علاوه بر گشت زنی شناورهای امداد و نجات سازمان بنادر، گشت زنی شناورهای محلی نیز در جریان است.

به گفت مدیرکل حفاظت دریایی و ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی، وضعیت دو دریانورد مفقودی شناور بهبهان به کشتی‌ها و شناورهای عبوری نیز مرتباً اطلاع رسانی می‌شود تا در صورت مشاهده آنها، اقدام به نجات این دو دریانورد ایرانی کنند.

گفتنی است جمعه هفته گذشته ۱۶ خرداد یک فروند شناور ۵۰۰ تنی حامل بار سرامیک صادراتی ایران به عراق در خور عبدالله در نزدیکی بندر ام القصر این کشور به دلیل وزش توفان و هدایت بار موجود در شناور، به بک گوشه از آن، شناور بهبهان که از بندر خرمشهر عازم عراق بود، در نزدیکی آب‌های این کشور عرق شد.

در این شناور ۷ خدمه مشغول بودند که یک تن فوت کرد و ۴ نفر نیز نجات یافتند؛ دو نفر هم مفقود شدند که هنوز جست وجو برای یافتن آنها ادامه دارد.