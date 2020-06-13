امارات برای عادی سازی روابط با تل آویو التماس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد: تلاش‌های یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن برای یافتن اشتراکاتی میان ابوظبی و تل آویو، به نوعی گدایی برای عادی سازی روابط است.

وی خاطرنشان کرد: تاکید سفیر امارات در واشنگتن بر این موضوع که وی یکی از حاضران در نشست اعلام معامله قرن در کاخ سفید بود، بیانگر اهانت وی به احساسات ملت فلسطین و تمامی آزادگان جهان است، آزادگانی که با این معامله شوم مخالف هستند.

حازم قاسم در ادامه از تمامی طرف‌هایی که برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند خواست که این روند را که تنها به نفع تل آویو است، متوقف کنند چرا که این موضوع، رژیم صهیونیستی را به ادامه تجاوزات علیه ملت فلسطین و مقدسات امت اسلامی تشویق می‌کند و به مثابه خنجری بر ایثار و فداکاری‌های ملت فلسطین است.

لازم به ذکر است یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن با انتشار مقاله‌ای در روزنامه یدیعوت آحارانوت، گوشه‌ای از روابط پنهانی کشورش با رژیم صهیونیستی پرده برداشت و خدمات ابوظبی به تل آویو را تشریح کرد.

العتبیه گفت که اسرائیل و امارات دو ارتشی دارند که از بیشترین قدرت در منطقه برخوردارند و نگرانی مشترک در قبال تروریسم و تجاوزگری دارند.

وی در ادامه مقاله خود افزود: اسرائیل و امارات روابطی طولانی و عمیق با آمریکا دارند و امارات و اسرائیل می‌توانستند همکاری امنیتی نزدیکتر و موثرتری داشته باشند.

سفیر اماراتی تاکید کرد که اسرائیل و امارات می‌توانند کارهای زیادی بکنند زیرا پیشرفته‌ترین اقتصاد در منطقه را دارا هستند. این امکان بود که امارات دروازه بازی باشد که اسرائیل را به منطقه و جهان پیوند بدهد.