به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری، مصوبه کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا مبنی بر اضافه شدن رسته چهاردهم مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب این کارگروه رسیده را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، بانک‌های عامل در حوزه پرداخت تسهیلات کرونایی، موظف به تسریع در انجام اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات به کسب و کارهای حوزه جهاد کشاورزی هستند.

مشاغل رسته چهاردهم شامل:

واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی

مراکز تولید محصولات گلخانه‌ای، سبزی و صیفی جات صادراتی

مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی‌

و مراکز تولید و عرضه ماهیان زینتی می‌شود.