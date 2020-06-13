به گزارش خبرگزاری مهر، سایت انگلیسی میدل ایست آی در گزارشی نوشت: نمیتوان شباهتهای میان تصاویر این روزها از وحشی گری پلیس آمریکا با دههها اعمال خشونت از سوی نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیها را ندید.
در این گزارش آمده است: این روش وحشیانه از برخورد با انسانها که به جنایت علیه جورج فلوید انجامید به صورت مکرر در منطق مختلف فلسطین اشغالی تکرار میشود اما هیچگاه ندیدهایم که این نظامیان اسرائیلی حتی دادگاهی شوند چه رسد به آنکه در سطح جهانی محکوم شوند.
در ادامه این گزارش نوشته شده است: تنها چند روز بعد از کشته شدن فلوید، پلیس اسرائیل در قدس به سمت یک جوان فلسطینی که از بیماری در خود ماندگی رنج میبرد شلیک کرد. خانواده وی گفتند که سطح مغزی ایاد الحلاق تنها مانند یک کودک شش ساله عمل میکرد با این وجود هیچیک از نیروهای پلیس اسرائیل بازداشت نشدند.
در این گزارش آمده است: نظامیان اسرائیلی از کودکان، خبرنگاران و معلولان فلسطینی به عنوان هدفی برای تمرین تیراندازی به ویژه در جریان تظاهرات هفتگی فلسطینیها در نوار غزه استفاده میکنند. هم پلیس آمریکا و هم پلیس اسرائیل با دید نژادپرستانه به دیگران مینگرند.
در ادامه این گزارش نوشته شده است: نکته جالب آنکه بسیاری از نیروهای پلیس آمریکا دورههای خود را در اسرائیل گذرانده و یا در برنامههای آن شرکت کردهاند که نشان دهنده میزان تأثیر پذیری آنها از روشهای پلیس اسرائیل برای برخورد با معترضان است.
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