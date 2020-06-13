صعود قیمت تخم مرغ/ ۶ میلیون قطعه مرغ بدلیل گرانی خوراک،کشتار شدند

ناصر نبی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ٢ هزارتومانی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: قیمت این کالا طی ماه‌های گذشته کاهش زیادی داشته و هم اکنون رو به تعادل می‌رود.

وی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری را بین ٨٥٠٠ تا ٨٦٠٠ تومان اعلام کرد و درباره دلایل افزایش قیمت طی روزهای اخیر توضیح داد: گرانی نهاده‌های دامی هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و مرغداران به ناچار، جمعیت زیادی از مرغ‌های خود را به کشتارگاه می‌فرستند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: طی حدود یک ماه گذشته مرغداران بالای ۶ میلیون قطعه مرغ را به کشتارگاه فرستاده‌اند که این جمعیت هم شامل مرغ‌های سن بالا بوده است و هم مرغ‌های با سن پایین.

نبی‌پور تصریح کرد: با شرایط ایجاد شده اگر مسئولان فکری برای تأمین و توزیع نهاده‌های دامی نکنند تولید محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ با چالش جدی در ماه‌های آینده مواجه خواهد شد.

وی درباره قیمت تمام شده تولید تخم مرغ در شرایط کنونی گفت: وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده تولید را ٩٨٠٠ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرده است اما در نرخ اعلامی وزارت جهاد، قیمت مصوب نهاده‌های دامی محاسبه شده است، نه قیمت بازار آزاد.

نبی‌پور ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان حداکثر ٣٠ درصد نهاده مورد نیاز خود را با نرخ مصوب تهیه می‌کنند و مابقی آن از بازار آزاد تأمین می‌شود قیمت تمام شده تولید بر اساس محاسبات ما ١١ هزار و ۵٠٠ تومان است.

وی درباره صادرات تخم مرغ نیز گفت: صادرات انجام می‌شود و عمده آن نیز به کشورهای عراق و افغانستان صورت می‌گیرد.

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