محمد همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی و اعتبارات ملی، پس از ۱۳ سال انتظار کار تکمیل پیست نیمه تمام اسکیت سرعت استان مرکزی در مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری امام خمینی (ره) در اراک پایان یافت.

وی افزود: این پیست از جمله پیست‌های اسکیت سرعت استاندارد کشور به شمار می‌رود و دارای سکوی ۷۶۰ نفر تماشاچی، رختکن، پارکینگ ویژه، اتاق مدیریت، سالن جلسات و… است.

سرپرست هیأت اسکیت استان مرکزی بیان کرد: با افتتاح و راه اندازی پیست اسکیت استان مرکزی در اراک؛ بدون شک شاهد توسعه این رشته ورزشی در ۲ بخش قهرمانی و همگانی در استان خواهیم بود و می‌توان میزبان مسابقات کشوری و فرا کشوری باشیم.

همتی خاطرنشان کرد: تاکنون برای تکمیل این پیست مبلغی بالغ یک میلیارد تومان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: با راه اندازی پیست اسکیت استاندارد استان مرکزی در مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری امام خمینی (ره) اراک، آرزوی دیرینه ورزشکاران این رشته تحقق پیدا می‌کند.