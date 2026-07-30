به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ورزش و جوانان استان مرکزی، در نخستین روز مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت کشور در ردههای سنی خردسالان و نونهالان، آرش جباری ورزشکار خانه اسکیت اراک، در ماده ۲۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۸ موفق به کسب مقام نایبقهرمانی شد.
این رقابتها با حضور برترین اسکیتبازان کشور در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار شد و نماینده استان مرکزی توانست با ارائه عملکردی شایسته، عنوان دوم این ماده را به خود اختصاص دهد.
کسب این عنوان ارزشمند، نشاندهنده ظرفیت و استعداد مطلوب اسکیتبازان استان مرکزی در ردههای پایه و حاصل تلاش ورزشکار، مربیان و مجموعه هیأت اسکیت استان در مسیر رشد و پرورش استعدادهای این رشته ورزشی است.
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