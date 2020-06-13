هر آنچه باید درباره عایق الاستومری بدانید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، عایق الاستومری از جنس NBR بوده که با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و بر پایه پلی ویل کلراید (PVC)، نیتریل بوتادیل رابر (Nitrile Butadiene Rubber, NBR) و سایر افزودنی‌های پلیمری تولید می‌شود که به دلیل مزایای بسیار، جایگزین مناسبی برای عایق‌های سنتی و قدیمی است. کاربرد عایق الاستومری در عایق‌کاری سیستم‌های حرارتی و برودتی، ساختمانی، تاسیساتی، بهداشتی، خودروسازی و صنایع نفت و گاز و … جهت صرفه‌جویی در انرژی است.

سیستم عایق الاستومری که به خوبی طراحی و نصب شده باشد مزایایی فوری و طولانی مدت را در پی خواهد داشت. صرفه‌جویی در انرژی و هزینه، کنترل چگالش، کنترل فرآیند، مقاومت حرارتی بالا حتی در ضخامت‌های کم، عدم نفوذپذیری رطوبت و بخار آب، مقاومت در برابر آتش، انعطاف‌پذیری بالا که باعث سرعت و سهولت در نصب می‌شود، مقاومت در برابر خوردگی و دارا بودن عمر طولانی، سازگاری با محیط زیست، مقاومت بالا در برابر روغن و ترکیب‌های شیمیایی و عدم امکان رشد قارچ‌ها و باکتری‌ها در آن و پایداری ضریب انتقال حرارت در دراز مدت از ویژگی‌ها و مزایای عایق حرارتی الاستومری است.

انواع عایق الاستومری

عایق فوم الاستومری در دو نوع عایق الاستومری رولی و عایق الاستومری لوله‌ای و از نظر ساختاری در دو نوع سلول بسته و باز تولید می‌شود. همچنین با استفاده از خدمات عایق می‌توان مقاومت و دوام عایق را برای شرایط خاص افزایش داد. برخی از انواع عایق همراه با خدمات و ملزومات عبارتند از؛ عایق الاستومری پشت چسب‌دار و عایق الاستومری با روکش آلومینیوم که چسب و روکش آلومینیوم عایق می‌توانند ساده یا مسلح باشند. همچنین عایق رولی می‌تواند هم پشت چسبدار بوده و هم روکش آلومینیوم داشته باشد.

عایق الاستومری رولی

عایق الاستومری رولی دارای میکرو سلول بوده، ساختاری غیر متخلخل داشته و تراکم نوع سلول بسته آن بیش از ۹۰% است. می‌توان این عایق را با روکش‌های مختلفی نظیر فویل و آلومینیوم روکش کرد. این محصول به صورت پشت چسب‌دار و ساده تولید می‌شود که البته مدل ساده آن هم قابلیت پشت چسب‌دار شدن و یا روکش شدن را دارد. عایق رولی از لحاظ ابعادی محدوده گسترده‌ای را پوشش داده و محافظی بسیار عالی در برابر چگالش، اتلاف گرما و انتقال صدا است. به دلیل ظرفیت برش آسان و چسباندن سریعی که متریال این عایق دارد، مدت زمان نصب آن نسبت به عایق‌های دیگر تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. تولید عایق رولی مانند نوع لوله‌ای آن هیچ صدمه‌ای برای محیط زیست نداشته و کاملاً با استانداردهای جهانی سازگار است.

عایق الاستومری حرارتی دارای حائل بخار بوده و رسانایی گرمایی آن پایین است. این عایق دارای تراکم ۴۰ الی ۷۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. کاربردهای این عایق عبارتند از؛ عایق گرما، محافظت از لوله‌ها و داکت‌ها، اتصالات (زانویی، فلنج و …)، محافظت از سیستم‌های تهویه مطبوع، استفاده برای تجهیزات برودتی جهت جلوگیری از بروز چگالش و اتلاف انرژی.

ضخامت عایق الاستومری رولی ۶، ۹، ۱۳، ۱۹، ۲۵، ۳۲ و ۵۰ میلیمتر بوده و به صورت ساده و یا چسبدار (ساده، مسلح) و یا با روکش آلومینیوم ۱۳۰ الی ۴۰۰ میکرون و یا ترکیبی از روکش AL و چسبدار تولید و عرضه می‌شوند. کاربرد این عایق در عایق کاری کانال‌های هوا، مخازن، لوله‌های آب سرد و گرم با قطر بالا، دیوارهای دوجداره و … است.

عایق الاستومری لوله‌ای

عایق الاستومری لوله‌ای دارای میکرو سلول بوده و ساختاری غیر متخلخل دارد و تراکم نوع سلول بسته آن بیش از ۹۰% است. سایز عایق الاستومری لوله‌ای متنوع بوده، محدوده وسیعی از قطرها و ضخامت‌ها را پوشش داده و برای انواع سایزهای لوله موجود است. عایق لوله‌ای ثبات ابعادی بسیار عالی داشته و در برابر چگالش، اتلاف گرما و انتقال صدا محافظت استثنایی را ارائه می‌دهد. انعطاف‌پذیری عایق لوله‌ای باعث شده تا نصب این عایق آسان باشد.

عایق لوله‌ای از سایز ۶ میلیمتر الی ۱۱۴ میلیمتر و با ضخامت‌های ۶، ۹، ۱۳، ۱۹، ۲۵ و ۳۲ میلیمتر و به صورت ساده و یا روکش‌دار آلومینیوم با طول ۲ متر تولید می‌شوند. کاربرد این عایق در عایق‌کاری لوله‌های سرد و گرم در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی – رایزرها است.

فوم سلول بسته چیست؟

سیر تکاملی عایق فوم الاستومری سلول بسته از سال ۱۹۰۰ شروع شد و تأثیر بسیار زیادی بر روی صنعت تولید عایق داشت. مهمترین ویژگی این تحول مقاومت بالای این عایق در برابر رطوبت بود که در واقع نتیجه ساختار سلولی آن است. بافت این عایق شامل میلیون‌ها مانع ریز است که از نفوذ آب جلوگیری می‌کنند. این ویژگی نه تنها از آسیب‌های ناشی از رطوبت (مانند ایجاد کپک) جلوگیری می‌کند بلکه عملکرد حرارتی پایدار سیستم را در طولانی مدت نیز تضمین می‌نماید. مایعات قابلیت انتقال گرمای بالایی دارند، بنابراین عایقی که رطوبت داشته یا خیس باشد در واقع خاصیت عایق بودن خود را از دست می‌دهد. عایق الاستومری سلول بسته دارای حائل بخار بسیار قوی است که در برابر نفوذ رطوبت و آب مقاوم بوده و مانع جذب آن‌ها می‌شود. بنابراین عملکرد و دوام آن به هیچ عنوان تحت تأثیر رطوبت موجود در سیستم‌های مختلف نظیر سیستم‌های حرارتی، تهویه مطبوع (HVAC)، لوله‌کشی‌ها و سیستم‌های برودتی قرار نمی‌گیرد.

سلول‌های این فوم گسترش می‌یابند اما نمی‌ترکند، بنابراین این فوم فشردگی بیشتری دارد. این یعنی اگر این فوم برای مدت طولانی تحت سنگینی اقلامی قرار بگیرد، دوباره ضخامت اصلی خود را باز نخواهد یافت. عایق‌های سلول بسته و نوار درزگیرهایی که از این جنس هستند طبیعتاً سفت‌تر است. این فوم‌ها به دلیل ساختارشان در برابر نفوذ آب مقاوم هستند. این امر باعث شده تا این محصولات برای استفاده در محیط بیرون و مکان‌هایی که تجهیزات در معرض عوامل محیطی دارند، بسیار مناسب باشند.

فوم سلول باز چیست؟

فوم سلول باز محصولی فوق‌العاده متنوع و تطبیق‌پذیر است که سلول‌هایش باز و ترکیده هستند. این فوم بسیار سبک، انعطاف‌پذیر و وفق‌پذیر و دارای فشردگی کمی است، یعنی اگر با استفاده از اقلام سنگین آن را فشرده و یا تا کنیم دوباره به شکل و ضخامت اولیه خود باز می‌گردد. این عایق برای محصولاتی که سنگین بوده و زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند بسیار مناسب است. فوم سلول باز در صورت فشرده شدن کاملاً مانع نفوذ هوا و گرد و خاک شده و به همین دلیل مانعی بسیار خوب برای جلوگیری از نفوذ ریزگردها و ذرات دیگر است. همچنین می‌توان میزان ضخامت و باز بودن فوم را برای تولید مشخص کرد و این یعنی ممکن است برخی فوم‌های سلول باز کمی سفت‌تر از بقیه باشند. فوم سلول باز به دلیل استفاده‌های فراوانی که دارد در بازار تولید نیز بسیار محبوب است. ضمن اینکه این فوم بسیار مقرون به صرفه نیز است.

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