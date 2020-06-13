تمدید بخش دانشجویی هفدهمین جشنواره تئاترمقاومت تا دهم تیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت، سینا ییلاق بیگی مدیر بخش دانشجویی جشنواره هفدهم تئاتر مقاومت گفت: در ابتدا باید از حسن اعتماد دبیر جشنواره و مشاوره و همفکری دبیر اجرایی این جشنوارۀ دیرپا کمال تشکر را داشته باشم. این بخش برای نخستین بار در جشنوارۀ امسال، با هدف کشف و پرورش استعدادهای نوظهورگنجانده شده است. امیدوارم تا با بسط مفهومی و افزایش موضوعات مندرج در فراخوان، شاهد آثاری خوب و باکیفیت از سوی دانشجویان علاقمند به فعالیت در این حوزه باشیم.

وی افزود: با توجه به شرایط حاد و غیرعادی که در سراسر کشور به دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹ رخ داده و تعطیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و نیز با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان و علاقمندان حضور در این بخش و پس از هماهنگی با ستاد اجرایی و برگزارکنندگان این جشنواره، تصمیم برآن شد که تا دهم تیرماه مهلت ارسال آثار تمدید شود، تا علاقمندان بیشتری بتوانند امکان حضور در جشنواره را داشته باشند.

ییلاق بیگی همچنین اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که در این بخش با آن مواجه شدم، علاقۀ دانشجویان رشته‌های غیر تئاتری برای حضور در این بخش بود، که با توجه به درخواست‌های زیاد و نظر مساعد دبیر جشنواره، منعی برای حضور دانشجویان غیر تئاتری در این بخش وجود ندارد و همۀ دانشجویان علاقمند از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور می‌توانند در این رویداد مهم فرهنگی و هنری حضور داشته باشند؛ همچنین دانشجویان می‌توانند با متون ترجمه شدۀ اقتباسی و خارجی مرتبط با موضوع مقاومت و پایداری، در بخش دانشجویی شرکت نمایند.

ییلاق بیگی در پایان از افزودن بخش‌های دیگر مانند مسابقۀ اسکیس لباس، اسکیس صحنه و کارگاه‌های تخصصی خبر داد، که جزئیات آن در آینده‌ای نزدیک به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.

هفدهمین جشنوارۀ سراسری تئاترمقاومت، به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، آذرماه سال جاری با دبیری حمید نیلی برگزار خواهد شد.