علیرضا رضایی سرمربی تیم کشتی دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، امیرعباس لشگری رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حضور تیم دانشگاه آزاد در لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال ۹۹، در شورای عالی ورزش این دانشگاه به تصویب رسیده است.



وی افزود: چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش، مجوزهای لازم را برای شروع لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی کشور صادر کنند، تیم دانشگاه آزاد اسلامی در این لیگ شرکت می کند.



لشگری با بیان اینکه «علیرضا رضایی» به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد دانشگاه آزاد انتخاب شده، خاطرنشان کرد: سرمربی تیم کشتی فرنگی دانشگاه آزاد اسلامی نیز به زودی مشخص خواهد شد.



سال گذشته، علیرضا رضایی مدیر فنی تیم کشتی دانشگاه آزاد اسلامی بود. او نخستین مدال آور تاریخ کشتی فوق سنگین وزن ایران در المپیک ۲۰۰۴ آتن است و سابقه سرمربیگری و مربیگری تیم های ملی کشتی را نیز در کارنامه کاری خود دارد.