۵ استان کشور دارای مجوز پرورش تیلاپیا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان شیلات ایران، مهدی شکوری افزود: مجوز پرورش ماهی تیلاپیا از سال ۱۳۹۷ در ۵ استان سمنان، یزد، بخشی از کرمان، خراسان جنوبی و قم توسط سازمان محیط زیست داده شد و سال گذشته نیز ۵۵۰ تن تیلاپیا در این استان‌ها در مزارع دارای مجوز تولید شد.

وی بیان داشت: براساس گزارش‌های دریافتی در نشست با سازمان محیط زیست مشخص شد که در بیش از ۱۴ استان در مزارع غیرمجاز پرورش تیلاپیا انجام شده که درصدد تعطیلی این واحدها هستیم و قصد نداریم به آنها پیش از آنکه سازمان محیط زیست استانی را تأیید کند، مجوز دهیم.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران، با بیان این که کشور عراق سال‌های دور با مطالعاتی که انجام داده بود، ماهی تیلاپیا را در دجله و فرات رهاسازی کرد و این ماهی در آن منطقه مستقر شد، اظهار کرد: سال‌های بعد نیز انبوهی از این ماهی در آب‌های خوزستان دیده شد و براساس آخرین گزارش پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سه گونه از ماهی تیلاپیا در آب‌های مرزی و مشترک شناسایی شدند.

وی ادامه داد: قبل از این‌که ایران اقدام به پرورش این ماهی کند، تیلاپیا در آب‌های مشترک ما و عراق دیده شده بود و در حال حاضر تنوع پیدا کرده است.

شکوری در پاسخ به این سوال که آیا این ماهی مهاجم است یا خیر، گفت: تعریف ماهی مهاجم این است که آن ماهی می‌تواند با بقیه گونه‌ها رقابت کند. این مهاجم بودن در مورد قزل‌آلا هم وجود دارد و قزل‌آلا ماهی مهاجم‌تر از تیلاپیا است.

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران در خصوص این که آیا ماهی تیلاپیا در کشور پرورش داده می‌شود یا خیر، گفت: تا سال ۱۳۹۷ شیلات ایران برای پرورش این گونه ماهی هیچ اقدامی انجام نداد. اما با مطالعاتی که از سال ۱۳۸۶ به بعد توسط مؤسسه تحقیقات شیلات ایران انجام شده بود و بعد از آنکه کارشناسانی به کشور آمدند و شرایط پیشنهادی پرورش این گونه ماهی را در استان یزد و… ارزیابی کردند، سازمان محیط زیست اجازه پرورش این گونه ماهی را به صورت محدود در مناطقی که آب‌های جاری دائم ندارد، داد.

این مسؤول در بخش دیگری از سخنانش به سلامت این ماهی اشاره کرد و گفت: ماهی تیلاپیا می‌تواند مانند بقیه ماهی‌ها در محیط‌های سالم پرورش یابد و دارای ویژگی‌های مناسبی برای خوردن باشد و همچنین می‌تواند در جایی پرورش یابد که این ویژگی را نداشته باشد.

شکوری با بیان این که بخشی از ماهی تیلاپیا وارداتی است و بخشی نیز در داخل کشور پرورش می‌یابد، اظهار کرد: آن چیزی که همه باید به آن توجه کنند این است که وقتی محصولی قرار است وارد کشور شود، مراجعی هستند که این محصول را از نظر کیفیت و سلامت کنترل کنند و ما نیز باید به آنها اعتماد کنیم.

وی اضافه کرد: ماهی تیلاپیا نمی‌تواند به صورت غیرمجاز وارد کشور شود، زیرا این محصول سردخانه‌ای است و باید از طریق وسایل حمل ونقلی که مجهز به سیستم‌های سرمایشی هستند، به کشور وارد شوند.