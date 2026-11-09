به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای مقابله با مخاطرات ناشی از بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به احتمال افزایش حجم روان‌آب‌ها و بالا آمدن سطح جریان آب در محدوده رودخانه قم، مجموعه‌ای از تمهیدات پیشگیرانه با هدف حفاظت از جان و مال شهروندان و جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی به اجرا درآمده است.



وی با بیان اینکه پیشگیری از گرفتار شدن خودروها در مسیر جریان آب از اولویت‌های این اقدامات بوده است، افزود: پارکینگ‌های بهار، علیخانی و پارکینگ طبقاتی زائر که در محدوده بستر رودخانه قرار دارند، برای جلوگیری از آسیب دیدن خودروهای شهروندان و کاهش خطرات ناشی از افزایش جریان آب به‌طور کامل تخلیه شدند.



رحمانی با اشاره به حساسیت محدوده رودخانه در شرایط بارندگی و احتمال تشدید جریان روان‌آب‌ها تصریح کرد: تخلیه این پارکینگ‌ها با هدف دور کردن وسایل نقلیه از محدوده‌های در معرض خطر انجام شده و شهروندان باید در چنین شرایطی نسبت به رعایت توصیه‌های ایمنی توجه بیشتری داشته باشند.



سرپرست سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم در ادامه از اعمال محدودیت ترافیکی در بلوار شهید سلیمانی خبر داد و گفت: این بلوار که در امتداد محور رودخانه قرار دارد، به‌دلیل شرایط جوی و احتمال بروز مخاطرات ناشی از بارندگی‌های شدید مسدود شده است.



وی هدف از اجرای این محدودیت را جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی و حفظ امنیت رانندگان عنوان کرد و افزود: با توجه به احتمال افزایش حجم آب در محدوده رودخانه، جلوگیری از تردد خودروها در این مسیر تا زمان رفع شرایط مخاطره‌آمیز، اقدامی ضروری برای صیانت از ایمنی شهروندان است.



رحمانی همچنین با اشاره به نقش عوامل پلیس راهور در اجرای مصوبات و محدودیت‌های ترافیکی خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس راهور با حضور در محدوده‌های تعیین‌شده، در مدیریت عبور و مرور، هدایت وسایل نقلیه و جلوگیری از ورود خودروها به مسیرهای پرخطر مشارکت دارند و همکاری این نیروها در اجرای مطلوب تدابیر ایمنی مؤثر بوده است.



وی با تأکید بر اینکه حفاظت از جان و مال مردم در شرایط ناپایداری جوی در اولویت اقدامات مدیریت شهری قرار دارد، از شهروندان خواست هشدارها و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از توقف خودروها در بستر رودخانه‌ها و حریم مسیل‌ها خودداری کنند.



سرپرست سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم همچنین بر ضرورت رعایت محدودیت‌های ترافیکی تأکید کرد و گفت: رانندگان تا زمان برطرف شدن خطر و رفع انسداد، از ورود به مسیرهای مسدودشده خودداری کنند و با رعایت توصیه‌های اعلام‌شده، از قرار گرفتن خود و دیگران در معرض حوادث احتمالی ناشی از افزایش جریان آب پیشگیری کنند.

