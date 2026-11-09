به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، صبح امروز (دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه) در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران که در محل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف بازسازی کشور پس از جنگ اظهار کرد: اقتصاد اجتماعی پساجنگ صرفاً به معنای بازسازی فیزیکی نیست، بلکه باید مسائل نهادی و اجتماعی و همچنین مؤلفه امنیت نیز در این فرآیند به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به مسائل و حوادث دی‌ماه سال گذشته افزود: موضوعات دی‌ماه خود بحران‌زا بود و اینکه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه چه اقداماتی انجام دادند، جای بحث و بررسی فراوان دارد. عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز در مجلس بررسی خواهیم کرد.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه باید با نگاه رو به جلو حرکت کرد، تصریح کرد: باید نظم اقتصادی و اجتماعی پایدارتر و مستحکم‌تری را بنا بگذاریم. در این مسیر باید به سمت «توسعه پلاس» حرکت کنیم؛ چراکه توسعه و پیشرفت در شرایط فعلی، توسعه در وضعیت عادی نیست و باید به سمت الگویی بومی حرکت کنیم.



نادری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در دوران پس از جنگ گفت: باید تجربه کشورهای مختلف از جمله ویتنام، کویت و آلمان غربی را در بازسازی پس از جنگ مدنظر قرار دهیم.



وی با تأکید بر اینکه اقتصاد اجتماعی پساجنگ در نتیجه بازدارندگی کامل محقق می‌شود، اظهار کرد: این هدف دست‌یافتنی است و باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرد.



نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به موضوع بازدارندگی نظامی گفت: بنده مدت‌هاست موضوع ساخت بمب اتم را مطرح کرده‌ام و اکنون نیز افراد زیادی در جامعه این موضوع را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی حداکثری مطرح می‌کنند.



نادری ادامه داد: بازدارندگی حداکثری، جنگ را از مرکز به حاشیه می‌برد و امنیت ایجاد می‌کند. این امنیت نیز موجب افزایش و بازسازی سرمایه اجتماعی می‌شود.



وی با بیان اینکه امنیت یکی از پیش‌شرط‌های تحقق اقتصاد اجتماعی است، افزود: اگر شهروندان بدانند که از امنیت برخوردارند، اقتصاد اجتماعی به‌خوبی محقق خواهد شد.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه بازدارندگی نظامی به‌تنهایی برای تأمین امنیت اقتصادی کافی نیست، گفت: در کنار آن باید مدیریت تحریم‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.



نادری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: بریکس و سازمان همکاری شانگهای ظرفیت‌های مهمی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا هستند و باید از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت همسایگی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارد.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه فرصت‌محور به شرایط جنگ و پساجنگ خاطرنشان کرد: جنگ و دوران پس از آن می‌تواند فرصتی در اختیار ما قرار دهد تا کشور را بهتر از گذشته بازسازی کنیم.