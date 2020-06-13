امیر دریادار سیاری از دانشگاه علوم پزشکی ارتش بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در حاشیه بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی ارتش، گفت: دانشگاه علوم پزشکی یکی از مجموعه‌های بسیار با اهمیت ارتش است زیرا تلاش انسان‌هایی که در جامعه پزشکی ارتش تربیت می‌شوند، در حفظ و ارتقای سطح سلامتی آحاد فرماندهان و کارکنان نقش مهمی ایفا می‌کند.

امیر دریادار سیاری خاطرنشان کرد: امروز طی بازدیدی که از این دانشگاه و بویژه دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی و طب هوافضا و طب رزم به عمل آمد؛ مشاهده کردم مسئولان مربوطه به جد پیگیر توسعه علمی و تجهیزاتی دانشگاه هستند و هرچه در توان داشته‌اند پای کار آورده‌اند و با علاقمندی، دلسوزی، جدیت و نیت خوب کارها را دنبال می‌کنند. برخی کارها نیز هنوز تکمیل نشده که با حمایت و همراهی معاونت‌های ستاد ارتش ان شاءالله بزودی انجام خواهد شد.

وی افزود: امروز در بیمارستان امام رضا (ع) ارتش هم سه اتاق عمل جدید و پیشرفته، دستگاه‌های جدید ام آر آی، ای آر سی پی، اندوسونوگرافی، انتروسکوپی و آندوسکوپی به بهره برداری رسید که این اقدامات ارزشمند نتیجه همت، پادر رکابی و تلاش کارکنان خدوم این بیمارستان است.

امیر دریادار سیاری همچنین گفت: در طول شیوع و گسترش ویروس کرونا، معاونت بهداشت و درمان ارتش تلاش گسترده‌ای انجام داد و با همکاری و همراهی بیمارستان‌ها و ادارات بهداشت سایر نیروها اقدامات ارزشمندی در جهت خدمت رسانی به مردم صورت گرفت ازجمله اینکه بیش از ۱۲ هزار نفر از جامعه پزشکی ارتش در این حوزه وارد شده و کمک کردند و در حال حاضر نیز در حال خدمت رسانی هستند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: امیدواریم با تداوم تلاش‌ها در حوزه‌های علمی، تحقیقاتی و توسعه روزافزون امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بهره گیری از توانمندی‌های جوانان متخصص و متعهد این دانشگاه و اجرای طرح‌های ابتکاری و مفید مثل پذیرش دانشجویان علوم پزشکی سایر نیروهای مسلح و حضور دانشجویان ما در دانشگاه‌های دیگر، دانشگاه علوم پزشکی ارتش به عنوان یک الگوی موفق در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مطرح گردد.

پیش از این بازدید، امیر دریادار دوم پزشک مصطفی مداح، معاون بهداشت، درمان، امداد و آموزش پزشکی ارتش نیز طی سخنانی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش در حوزه‌های تربیت و آموزش کادر پزشکی و پرستاری و توسعه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی متناسب با نیازهای مراکز درمانی نیروهای مسلح، گفت: پیشرفت‌های ارزشمندی که امروز در حوزه‌های مختلف این

دانشگاه از جمله حوزه مقابله با کرونا شاهد آن هستیم با همت و پشتکار مسئولان دلسوز و جوانان متخصص دانشگاه و حمایت‌های بی دریغ سامانه فرماندهی و ستاد ارتش در حال توسعه و تکمیل است.

در ادامه این مراسم، امیر سرتیپ دوم پزشک رامین حمیدی فراهانی، فرمانده دانشگاه علوم پزشکی ارتش نیز گزارشی از روند توسعه فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه را ارائه کرد و افزود: پذیرش دانشجویان میهمان از دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی نیروهای مسلح، ارتقای سطح علمی در رشته‌های طب رزم و طب هوا فضا، راه اندازی و تجهیز دپارتمان‌های آموزش فضای مجازی و اموربین المللی و آکادمی زبان، بهسازی آزمایشگاه‌های فیزیولوژی و بیوشیمی، راه اندازی مرکز جامع آزمون الکترونیک، تجهیز کلینیک دندانپزشکی و دانشکده پیراپزشکی و توسعه علوم بین رشته‌ای و فرارشته ای از جمله پزشکی دریا و فیزیولوژی هوا بخشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای اخیر دانشگاه علم پزشکی ارتش است.