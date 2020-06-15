نحوه برگزاری «امتحانات مجازی» به استانها واگذار شد

جواد علمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مجازی شدن امتحانات در استان‌های قرمز اظهار کرد: با توجه به ریسک بالای برگزاری حضوری امتحان، به استان‌های قرمز تاکید کردیم امتحان ات را مجازی برگزار کنند و همچنین به استان‌های در وضعیت هشدار نیز اعلام شد که با تصمیم استاندار هماهنگی‌های لازم در خصوص «حضوری» یا «مجازی» برگزار شدن امتحان صورت گیرد.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد در پاسخ به سوالی درباره نحوه برگزاری امتحانات مجازی توضیح داد و گفت: سازمان مرکزی تصمیم گرفته است، نحوه برگزاری امتحانات مجازی را به استان‌ها واگذار کند؛ یعنی اینکه تا این لحظه تاکید و توصیه‌ای مبنی بر برگزاری امتحان به صورت شفاهی، تستی و یا تشریحی به استان‌ها نداشته‌ایم.

وی افزود: مقرر شده است هر یک از استان‌ها، با توجه به گستردگی مناطق و شرایط خاص موجود در آن در خصوص برگزاری امتحانات مدیریت داشته باشند.

علمایی با بیان این مطلب که واحدهای دانشگاه آزاد باید استانداردهای آموزشی را در برگزاری امتحانات مجازی رعایت کنند، افزود: قرار است شاخصی برای نمرات امتحانی تعریف کنیم و اگر احیاناً امتحانی این شاخص را رعایت نکرد، آن امتحان رد خواهد شد و از نظر ما مورد قبول نیست.

وی ادامه داد: یعنی در واقع تاکید ما بر این است که توزیع نمرات در امتحان باید واقعی و نرمال باشد؛ یعنی به طور مثال نباید نمرات دانشجویان در یک کلاس ۲۰ شود؛ در این صورت به نظر می‌رسد استاندارد و یا کیفیت برگزاری امتحان رعایت نشده است.