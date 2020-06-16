به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عرشیان سه شنبه شب در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین که در تالار مردم برگزار شد اظهار داشت: در شهر قزوین تعداد ۲۸۶ تاکسی پیکان از رده خارج محسوب میشود که در صورت تأمین اعتبار میتوانیم آنها را با خودروی جدید جایگزین کنیم.
عرشیان تصریح کرد: در شهر قزوین تعداد ۳۵۰۰ دستگاه تاکسی فعالیت میکند که ۱۸۹۳ دستگاه آن فرسوده است که میتوانیم در مدت دو سال با حمایت شهرداری آنها را نوسازی کنیم.
مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری قزوین یادآور شد: فعالیت خودروهای فرسوده موجب آلودگی محیط زیست، افزایش مصرف سوخت افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات، نارضایتی شهروندان شده است که باید نوسازی آنها در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در صورت تأمین ۱۰ میلیارد تومان از سوی شورای شهر و سپرده گذاری در بانک میتوان از رسوب سرمایه برای دادن تسهیلات به رانندگان تاکسی استفاده کرد.
عرشیان بیان کرد: با پرداخت وامهای ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان آمادگی داریم تا پایان امسال همه تاکسیهای پیکان و در مدت دو سال سایر تاکسیهای فرسوده را جمع آوری و خودروهای جدید را جایگزین آنها کنیم.
در ادامه محسن حق شناس عضو شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص ضرورت همکاری همه دستگاهها در خدمت رسانی به مردم گفت: در اجرای طرحهای عمرانی و مواقعی که به حفاری شهری نیاز است باید همه همکاری کنند تا کارها شتاب گیرد.
وی اضافه کرد: نباید مدیران دستگاههای خدمات رسان در مواقعی که در شهر حفاری میشود به گونهای رفتار کنند که مردم فکر کنند همه کارهای ترمیم و مرمت فقط با شهرداری است.
در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با کلیات طرح نوسازی تاکسیهای پیکان موافقت کردند.
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